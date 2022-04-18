Прикордонники пояснили пропуск біженців: чи потрібні закордонні паспорти

Пропуск осіб через державний кордон здійснюється за дійсними паспортними чи іншими, передбаченими законодавством, документами, офіційно пояснили у Держприкордонслужбі України, після заяви Укрзалізниці про перші випадки непропуску людей без закордонних паспортів.

«Пропуск повнолітніх громадян України здійснюється по закордонним паспортам відповідно до постанови Кабміну від 27 січня 1995 р. № 57. Щодо осіб, які прямують за кордон з метою евакуації, лікування можуть прийматися окремі рішення щодо їх пропуску. Важливо, мати необхідні документи, які підтверджують мету поїздки», — повідомили у ДПСУ.

За даними прикордонного відомства, у період дії воєнного стану виїзд дітей до 16 років можливий у супроводі одного з батьків, баби, діда, повнолітніх брата, сестри, мачухи, вітчима або інших осіб, уповноважених одним з батьків письмовою заявою, завіреною органом опіки, без нотаріально посвідченої згоди другого з батьків та за наявності паспорта громадянина України або свідоцтва про народження дитини (за відсутності паспорта громадянина України)/документів, що містять відомості про особу, на підставі яких Держприкордонслужба дозволить перетин державного кордону.

Контекст

В УЗ повідомили, що для перетину кордону з країнами ЄС необхідно мати закордонний паспорт, зафіксовані перші випадки висадки пасажирів на кордоні. І що Укрзалізниця очікує на оновлені правила від Державної прикордонної служби України. // УНН