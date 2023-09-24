Про важливість подальшої підтримки програми контролю туберкульозу

Туберкульоз є глобальною проблемою здоров’я, і він поширений у багатьох країнах, зокрема в розвинених і в країнах, що розвиваються. Найбільш поширеними місцями є регіони з високими рівнями бідності, низьким доступом до якісної медичної допомоги та поганими умовами життя де погана вентиляція та існує перенаселеність. Туберкульоз також може виникнути у будь-якому регіоні, де є інфіковані особи, але зазвичай він найбільш активно поширюється в умовах, коли інфіковані особи не отримують вчасної діагностики, яка може виявити ранні симптоми туберкульозу, та лікування.

Благодійна організація «Фонд профілактики хімічних залежностей та СНІДу» нагадує про важливість боротьби з цією хворобою та як її розпізнати на ранніх етапах її розвитку.

Що таке туберкульоз

Туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке викликається бактерією Mycobacterium tuberculosis. Ця хвороба може бути небезпечною через кілька причин:

Туберкульоз передається повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання або спільного користування предметами побуту з інфікованою особою. Інфекція може бути легкою, і ви можете заразитися навіть від людини з легкими симптомами або навіть без них.

Туберкульоз може впливати на різні органи і системи, але найчастіше вражаються легені. У великій більшості випадків хвороба розвивається у легкій формі. Проте важкі форми туберкульозу можуть призвести до серйозних ускладнень, включаючи розповсюдження інфекції по всьому організму, ураження сусідніх тканин, формування великих порожнин у легенях тощо.

Після успішного лікування, бактерії можуть залишитися в організмі в стані латентної інфекції, і за певних умов можуть активуватися знову, спричинюючи рецидив туберкульозу.

В деяких випадках Mycobacterium tuberculosis може стати стійким до антибіотиків, що робить лікування туберкульозу набагато складнішим і тривалішим.

Туберкульоз може поширюватися в будь-якій країні, незалежно від її розвиненості, але рівень поширеності і контроль хвороби можуть відрізнятися в різних країнах через різницю в доступі до медичної допомоги, житлових умовах та гігієнічних стандартах.

У розвинених країнах, де є високий рівень доступу до якісної медичної допомоги, програми контролю туберкульозу можуть бути більш ефективними, і рівень поширеності цієї хвороби зазвичай нижчий. Однак вона може виникати в будь-якому регіоні, інфіковані особи можуть бути вносити інфекцію з інших країн або регіонів, де туберкульоз є більш поширеним.

Також в розвинених країнах існує ризик рецидиву туберкульозу у людей, які раніше успішно лікувались від цієї хвороби, але у них залишилися латентні бактерії, які можуть активуватися пізніше.

Які перші симптоми туберкульозу?

Перші симптоми туберкульозу можуть бути досить загальними і нелегко визначити, оскільки вони можуть бути подібні до симптомів інших захворювань. Основні ознаки, на які варто звернути увагу і які можуть вказувати на можливий туберкульоз, включають:

Люди з туберкульозом можуть мати тривалий кашель, який може тривати більше ніж три тижні. Кашель часто супроводжується виділенням слизу або мокротиння, інколи з домішками крові. Туберкульоз може викликати загальну слабкість, втому і втрату апетиту. Необґрунтована втрата ваги може бути однією з перших ознак туберкульозу. Легка підвищена температура тіла, лихоманка і нічне потіння також можуть бути симптомами цієї хвороби. Деякі люди можуть відчувати біль у грудях, який може бути пов’язаний із захворюванням легень. Туберкульоз може впливати на загальний стан здоров’я і призводити до втрати енергії і сил. В деяких випадках хвороба може вражати інші органи та системи організму, призводячи до симптомів, специфічних для ураженого органу (наприклад, нирок, кісток, спинного мозку тощо).

Важливо пам’ятати, що ці симптоми можуть бути спричинені іншими захворюваннями, і їх виявлення не обов’язково свідчить про наявність туберкульозу. Однак, якщо у вас є подібні симптоми, особливо якщо вони тривають тривалий час, важливо звернутися до лікаря для обстеження та діагностики. Туберкульоз легше лікувати, якщо він виявлений на ранній стадії.

Етапи лікування

Лікування туберкульозу зазвичай включає кілька етапів і може тривати декілька місяців до кількох років, залежно від типу і рівня стійкості бактерій до антибіотиків, а також від локалізації та важкості хвороби. Основні етапи лікування туберкульозу включають:

Ініціаційний етап – коли після діагностики туберкульозу лікар призначає комбінацію антибіотиків. Цей етап триває протягом перших 2-4 місяців. Лікування проводиться щодня.

Етап інтенсивної терапії – коли протягом цього періоду пацієнт приймає антибіотики для боротьби з активними бактеріями туберкульозу. Мета – позбавити організм від активних бактерій.

Етап продовженого лікування – це коли після ініціаційного етапу, коли кількість активних бактерій зменшується, пацієнт переходить на етап продовженого лікування. Цей етап може тривати від 4 до 7 місяців. Протягом цього періоду лікар вибирає підходящі антибіотики і змінює режим лікування відповідно до ступеня чутливості бактерій до ліків.

Лікування латентного туберкульозу (за необхідності) – це якщо у пацієнта діагностовано латентний туберкульоз, лікар може призначити ініціативне лікування для попередження активного туберкульозу у майбутньому.

Моніторинг – важливий тим, що протягом усього лікування пацієнт повинен піддаватися регулярному медичному обстеженню, включаючи клінічні та бактеріологічні тести. Це допомагає визначити ефективність лікування та вчасно виявляти будь-які ускладнення.

Заключний етап – це коли після успішного завершення лікування пацієнт повинен продовжувати зберігати своє здоров’я шляхом збалансованого харчування, фізичної активності і запобігання рецидивам.

Лікування туберкульозу повинно бути контрольованим і проводитися під наглядом медичних фахівців. Пацієнти повинні дотримуватися розкладу лікування і приймати всі необхідні препарати для досягнення успішного вилікування і запобігання рецидивам туберкульозу.

Отже, важливо подальше підтримувати програми контролю туберкульозу в усіх країнах та надавати доступ до якісної медичної допомоги для ранньої діагностики та лікування цієї небезпечної інфекційної хвороби.