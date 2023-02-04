Принцип действия лазерной эпиляции 3d

Удалить нежелательные волоски с тела можно разными методами. Но после бритья они быстро появляются, часто врастают, да и многие сталкиваются с раздражением. Применение воска и сахарной пасты – болезненные способы. Одно из альтернативных решений – отправиться в салон на лазерное удаление волос. Чтобы оно проходило комфортно, без боли, стоит обращать внимание на инновационные разработки. Гибридная 3D эпиляция – новинка в косметологии. Она сочетает в себе преимущества предшествующих методов.

Специалисты сети центров , рассказывают какой принцип действия у лазерной эпиляции 3Д. Ведь из-за новизны о ней мало кто знает.

Больше о методике

Удаление волос лазером практикуется уже на протяжении многих лет. Но из-за сильного нагревания кожи, клиентам приходилось сталкиваться с болезненными ощущениями, сыпью и ожогами. После такой процедуры требовалось соблюдать большой ряд ограничений. Все эти проблемы исключены, если проводить гибридную эпиляцию https://epilaser.com.ua/lazernaya-epilyaciya-bikini/. Хотя, не во всех клиниках есть новые аппараты.

Сегодня это один из лучших способов борьбы с лишними волосами на теле, – отмечают специалисты. Принцип лазерной эпиляции по данной технологии довольно прост. Она подразумевает сочетание сразу трех разновидностей лазеров (александритовый, диодный и неодимовый). Комбинация позволяет быстро и безболезненно добиться результата.

Общий же принцип действия лазерной эпиляции заключается в работе коротких импульсов, которые влияют на структуру фолликула. Меланин поглощает свет, превращая его в тепловую энергию. Такое воздействие пагубно сказывается на волосяной луковице. Она разрушается, что приводит к остановке роста волос и их выпадению. Но эпидермис при этом остается не поврежденным, ведь наблюдается влияние исключительно на фолликул.

Трёх-кластерная эпиляция позволяет избавиться даже от светлых волосков, что не под силу предыдущим методам. Обычно процедуру не проводят на смуглой коже, с запретом на загар – 14 дней до и после сеанса. Но в случае 3Д технологии таких жестких условий нет, всего 3-5 дней.

Наличие сапфировой насадки приводит к охлаждению обрабатываемой зоны, и пациент не ощущает боли. Не будут беспокоить раздражения, ожоги. После посещения салона клиент сразу может заниматься привычными делами, не беспокоясь о покраснении обработанной зоны или плохом самочувствии.

Действие лазерной эпиляции отличается от механического устранения волосистости. После пройденного курса пациент может наслаждаться приятной гладкостью на протяжении нескольких лет. В дальнейшем будет достаточно нескольких поддерживающих сеансов.

Ограничения

К основным противопоказаниям к эпиляции относят:

онкологические заболевания;

инфекционные воспаления;

в декомпенсированной стадии сахарный диабет;

активизировавшийся герпес;

период беременности и кормления;

проблемы с сердцем и кровью;

нестабильный гормональный фон;

прием антибиотиков тетрациклинового ряда;

температура тела выше 37 градов.

Если имеются свежие царапины, послеоперационные рубцы, ранки, то поход к косметологу необходимо отложить. А вот татуировки не относятся к запрету. Их просто обходит специалист манипулой на расстоянии 1 см от рисунка тату или накрывает белой бумагой.

Плюсы и минусы

Преимущества 3D лазерной эпиляции:

безболезненность и комфорт;

избавление от светлых и темных волосков;

минимальное количество противопоказаний;

разрешено людям с варикозом;

не возникают побочные эффекты;

быстрота проведения;

действие лазера направлено на всю луковицу;

нет послепроцедурного восстановления.

Эпиляция на современном лазерном аппарате 3Д не имеет недостатков, кроме высокой цены.

Особенности проведения

В принципе, к трёх-кластерной лазерной эпиляции особо готовится не нужно. Рекомендуется за 2-3 дня не посещать солярий, не загорать на солнце. Необходимо побриться, чтоб щетина не превышала 2 мм. Но от применения шугаринга, воска, пинцета, эпилятора стоит отказаться.

Для защиты глаз применяются специальные защитные очки. Их надевает и пациент, и косметолог. Чтобы усилить проникновение световых импульсов, на кожную поверхность наносится особый гель. Далее доктор обрабатывает участок насадкой.

Чтобы удалить все волосы, нужно пройти курс из 7-11 визитов в клинику и интервалом 3-5 недель. Количество процедур определяет врач-косметолог, учитывая индивидуальные особенности каждого посетителя. Принцип действия лазерной эпиляции состоит в том, что повлиять можно только на корни в стадии развития. Через некоторое время происходит активизации спящих фолликулов, и волосяная растительность снова появляется.

Трехволновая технология применяется для борьбы с оволосением на любых участках лица и тела.