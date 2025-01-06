₴3,5 млн. збитків на ремонті комунального дитячого табору – судитимуть власника підприємства, що виконувало роботи

Ювенальними прокурорами Подільської окружної прокуратури міста Києва скеровано до суду обвинувальний акт відносно громадянина білорусі – бенефіціара приватного підприємства за фактом організації привласнення бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Між дитячим закладом оздоровлення та відпочинку, який підпорядковується Департаменту культури, молоді та спорту КМДА, та приватним підприємством у 2018 році були укладені договори про капітальний ремонт корпусів за бюджетні гроші.

Обвинувачений забезпечив призначення підконтрольного йому директора цього дитячого закладу, який залучив до виконання робіт потрібне товариство, що контролювалося самим обвинуваченим, розробивши таким чином схему заволодіння грошима на ремонт.

Згодом замовник та виконавець підписали акти виконаних будівельних робіт, до яких внесли завищені обсяги робіт.

Відповідно до висновку експертів, необґрунтоване завищення вартості вказаних робіт та матеріалів становить понад 3,5 млн гривень.

Розслідування щодо обвинуваченого проводилось в порядку спеціального досудового розслідування, оскільки чоловік переховується закордоном.

В рамках міжнародного розшуку його затримали, вирішується питання щодо екстрадиції до України.

Майно фігуранта арештовано для подальшої конфіскації.

Зазначимо, що раніше до суду скерували обвинувальний акт відносно директора дитячого закладу та керівника підрядної організації, що проводила ремонтні роботи.

Пресслужба Київської міської прокуратури