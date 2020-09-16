Рада не поддержала законопроект о разрешении иностранцам учиться в вузах на мировых языках

Верховная Рада Украины в среду провалила голосование за проект Закона об изменениях в законодательство об образовании для иностранцев.

Так, проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О высшем образовании» относительно урегулирования образовательной деятельности в сфере высшего образования для иностранных граждан и лиц без гражданства поддержали 210 народных депутатов. В свою очередь, направление в комитет для подготовки на повторное первое чтение проекта Закона поддержало 235 нардепов.

Основные изменения, которые предлагается внести в Закон, касаются таких вопросов как языка образовательного процесса и обязанности учреждения высшего образования обеспечить изучение иностранными гражданами и лицами без гражданства государственного языка.

«Мы говорим о ст. 48 закона Украины о высшем образовании, если мы с вами сегодня это поддержим, позволит иностранным студентам — не украинцам, и лицам без гражданства исключительно учиться в отдельных группах не только на английском и украинском языках, но и на других мировых языках», — пояснила член фракции «Слуга народа» Мария Мезенцева.

Целью законопроекта является урегулирование организации учебного процесса для студентов, являющихся гражданами иностранных государств или лицами без гражданства. // УНН