Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

«Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни», — сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

баров, ресторанов, кафе;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;

прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;

прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;

прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;

работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.