Рада не смогла отменить карантин выходного дня

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Верховная рада Украины провалила голосование за рекомендацию Кабинету министров отменить карантин выходного дня. Народные депутаты не одобрили проект постановления №4381.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Рада не смогла отменить карантин выходного дня

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Постановление поддержали лишь 149 нардепов при 226 минимально необходимых.

«Рекомендовать Кабмину в течение трех календарных дней со дня вступления в силу настоящего постановления пересмотреть ограничительные меры, установленные постановлением КМУ №641 с последующими изменениями, с целью смягчения ограничений по запрету в выходные дни», — сказано в тексте документа.

Кабмину хотели рекомендовать разрешить работу бизнеса на выходных, а именно:

  • баров, ресторанов, кафе;
  • спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов;
  • прием посетителей в торгово-развлекательных центрах;
  • прием посетителей в других учреждениях развлекательной деятельности;
  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения;
  • работу учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий.

Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.

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