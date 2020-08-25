Рада обязала правительство до 1 декабря выбрать эскиз большого Государственного Герба

Верховная Рада Украины приняла в целом проект постановления об объявлении конкурса на лучший эскиз большого Государственного Герба и избрании победителя до 1 декабря 2020 года.

Соответствующее решение поддержали 279 народных депутатов Украины, передает УНН.

«Поручить Кабинету министров Украины провести конкурс на лучший эскиз большого Государственного Герба Украины в следующие этапы: