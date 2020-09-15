Рада ограничила размер штрафов по микрокредитам

Верховная рада Украины ограничила размер штрафов по микрокредитам в Украине. Народные депутаты одобрили во втором чтении соответствующий законопроект №1109.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Закон ограничивает совокупную сумму платежей, которые должен оплатить потребитель в случае невыполнения своих обязательств, предусмотренных договором о потребительском кредите (неустойки (штраф, пеня), процентной ставки, других платежей). Размер такого кредита не превышает одной минимальной заработной платы, а размер штрафа законодатели ограничили двойной суммой, полученной потребителем по такому договору.

В документе прописано, что согласие потребителя на передачу информации по этому кредиту хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, является обязательным условием предоставления кредита.

Кредитодателя также обязали передавать информацию о всех потребительских кредитах (включая переуступку прав требования) хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр таких бюро. А срок внесения кредитным бюро полученных от кредитора сведений сократили с 7 до 3 рабочих дней.