Рада поддержала увеличение наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по имплементации Конвенции Совета Европы, которым усиливается ответственность за совершение сексуального насилия над детьми.

Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Рада поддержала увеличение наказания за сексуальную эксплуатацию детейПроект Закона №3055 предусматривает изменения в законодательство по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия, они разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Так, вносятся следующие изменения в Уголовный кодекс Украины:

— предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицом лицу, не достигшему 16-го века, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась, будет караться лишением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

— предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицом несовершеннолетнему лицу, с целью вовлечения его в изготовление детской порнографии, при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась будет караться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

— вышеуказанные действия совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, за 8 месяцев этого года к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступило 30 752 обращения с жалобами на домашнее насилие.

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