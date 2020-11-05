Рада поддержала увеличение наказания за сексуальную эксплуатацию детей

Парламентарии приняли за основу законопроект о внесении изменений в законодательство по имплементации Конвенции Совета Европы, которым усиливается ответственность за совершение сексуального насилия над детьми.

Соответствующее решение поддержали 286 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.

Проект Закона №3055 предусматривает изменения в законодательство по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия, они разработаны с целью имплементации положений Ланцаротской конвенции.

Так, вносятся следующие изменения в Уголовный кодекс Украины:

— предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицом лицу, не достигшему 16-го века, с целью совершения в отношении него каких-либо действий сексуального характера или развратных действий, при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась, будет караться лишением свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

— предложение встречи, в том числе с использованием информационно-коммуникационных систем или технологий, сделанное совершеннолетним лицом несовершеннолетнему лицу, с целью вовлечения его в изготовление детской порнографии, при условии совершения существенных действий, направленных на то, чтобы такая встреча состоялась будет караться лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

— вышеуказанные действия совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в отношении малолетнего будут наказываться лишением свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, за 8 месяцев этого года к Уполномоченному ВРУ по правам человека поступило 30 752 обращения с жалобами на домашнее насилие.