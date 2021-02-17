Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства
Верховная Рада в среду поддержала проект постановления о заявлении в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства.
Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент УНН.
“Мы сегодня можем сделать исторический шаг и признать, что Майдан и Революция Достоинства были историческим событием. Что мы как парламент — осуждаем деятельность отдельных сотрудников подразделения „Беркут“ и полицейских, которые убивали людей, мы требуем довести до логического конца и все же в судах признать, что эти деяния, которые делали эти люди, те деяния, которые творили руководители государства были противоправными”, — заявила народный депутат Александра Устинова во время выступления в парламенте.
Согласно пояснительной записке, проект постановления направлен на привлечение внимания украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства.
Проект постановления включая позицию парламента по:
- определению Революции Достоинства одним из ключевых моментов украинского государства и выразителя национальной идеи свободы,
- недопустимости промедления с расследованием “дел Майдана”,
- важности памяти о Героях Небесной Сотни,
- недопустимости узурпации власти,
- политической оценки режима Виктора Януковича,
- осуждения противоправных действий отдельных сотрудников подразделений милиции “Беркут”, отдельных милиционеров, военнослужащих внутренних войск, судебных исполнителей, прокуроров, судей, других лиц во время Революции Достоинства,
- важности мирных собраний и недопустимости произвола,
- европейских ценностей, как фундамента Украинского государства.