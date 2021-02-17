Рада признала Революцию Достоинства одним из ключевых моментов становления украинского государства

Верховная Рада в среду поддержала проект постановления о заявлении в связи с шестой годовщиной начала Евромайдана и событий Революции Достоинства.

Соответствующее решение поддержали 295 народных депутатов, передает корреспондент УНН.

“Мы сегодня можем сделать исторический шаг и признать, что Майдан и Революция Достоинства были историческим событием. Что мы как парламент — осуждаем деятельность отдельных сотрудников подразделения „Беркут“ и полицейских, которые убивали людей, мы требуем довести до логического конца и все же в судах признать, что эти деяния, которые делали эти люди, те деяния, которые творили руководители государства были противоправными”, — заявила народный депутат Александра Устинова во время выступления в парламенте.

Согласно пояснительной записке, проект постановления направлен на привлечение внимания украинского общества и международного сообщества к Евромайдану и Революции Достоинства.

Проект постановления включая позицию парламента по: