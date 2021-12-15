Рада ухвалила законопроект про авторські права

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому проект закону № 5572 про внесення змін до Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав” щодо забезпечення збору доходу від прав організаціями колективного управління.

Рішення підтримало 253 народних обранці, передає кореспондент УНН.

Згідно з пояснювальною запискою, проект закону був розроблений з метою розблокування діяльності організацій колективного управління у сферах публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, уникнення негативних наслідків припинення сплати роялті для українських митців та світової авторської спільноти.

Документ має розблокувати роботу організацій колективного управління надавши тим, що внесені до Реєстру організацій колективного управління, право здійснювати добровільне колективне управління майновими правами правовласників у сфері публічного виконання та публічного сповіщення музичних недраматичних творів, в межах репертуару, що знаходиться у них на управлінні. Також він дозволить запустити нові прозорі конкурси з акредитації організацій колективного управління.

При цьому варто зазначити, що згідно з висновком ГНЕУ, положення законопроекту, у разі його прийняття як Закону, можуть бути предметом розгляду Конституційного Суду України.

Как писал УНН, через законопроект № 5572 в Украине пытались подкупить депутата Рады Александра Санченко. За внесение “нужной” правки и отсрочку законопроекта злоумышленники обещали народному избраннику 100 тыс. долларов ежегодно.