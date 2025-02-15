Реформатори пенсійної системи «заклали бомбу уповільненої дії» в законодавство – експерт

Законодавство не передбачає відповідальності засновників НПФ за невиконання своїх обов’язків.

Законодавство щодо реформування пенсійної системи не встановлює навіть номінальної відповідальності за невиконання засновниками недержавних пенсійних фондів (НПФ) своїх обов’язків. Про це читайте в статті Сергія Зубик радник НКЦПФР, Інститут економіки та прогнозування НАНУ – “На часі чесне обговорення спроможності НПФ обслуговувати пенсійні накопичення”.

За словами автора, наслідки зрозумілі: при втраті засновниками інтересу до того «проєкту» або при протиправному виведенні пенсійних активів «під патронатом» засновників останні нерідко формально самоусуваються від виконання своїх повноважень, перестають брати участь у зборах чи виконувати будь-які інші функції, залишаючи НПФ напризволяще.

Цинічно, так, але, з економічного погляду, вигідно, бо і підтримання функціонування фонду, і виведення його з ринку потребуватимуть додаткових витрат. Після такого самоусунення засновників відбувається поступове руйнування системи корпоративного управління, згасання операційної діяльності та у підсумку остаточний колапс НПФ і втрата пенсійних активів. // Дзеркало тижня