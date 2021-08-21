Рост цен и модные тренды, спровоцировали курильщиков переходить на самодельные сигареты

Рост цен на сигареты во всем мире, привел к тому, что курение сигарет фабричного производства снижается, но в то же время увеличивается использование так называемых сигарет Make Your Own (MYO), сделанных своими руками. Эта тенденция впервые была отмечена в США, а затем и практически во всем мире, в том числе и в Украине.

Как правило, курильщики переключаются между различными типами сигарет и табачных изделий в ответ на цену, проблемы со здоровьем или в качестве попытки бросить курить.

Есть несколько способов изготовления сигарет, скрученных вручную, например, с помощью сигаретной бумаги и рассыпного табака или с помощью скручивающей машины для изготовления однородной и более плотно упакованной сигареты. Предварительно сформованные гильзы для сигарет также можно наполнить рассыпным табаком и курить — как с фильтрами, так и без них. Стоимость гильз для сигарет, а также качественного табака для них, меньше стоимости фабричных сигарет, что способствует переходу курильщиков от одного типа курения к другому.

Многие курильщики считают, что скручивание или набивание собственных сигарет — это способ сократить курение и/или избежать вредных химикатов, которые содержатся в обычных сигаретах с фильтром, производимых в промышленных масштабах. Но здорового курения не существует, и табак для курения не исключение.

Причины курить свои собственные сигареты

Некоторые распространенные причины, по которым курильщики предпочитают сигареты собственного производства, включают:

Стоимость : пачка сигаретного табака или гильзы для сигарет с фильтром и сигаретная бумага дешевле, чем покупка фирменных или обычных сигарет.

: пачка сигаретного табака или гильзы для сигарет с фильтром и сигаретная бумага дешевле, чем покупка фирменных или обычных сигарет. Мода : в некоторых социальных кругах бытует мнение, что люди, которые сами скручивают сигареты, «крутые» и нетрадиционные. Исследование, проведенное в Ирландии в 2018 году и опубликованное в BMC Public Health, показало, что «кустарная» привлекательность самодельных сигарет — еще одна причина, по которой молодые люди их используют.

: в некоторых социальных кругах бытует мнение, что люди, которые сами скручивают сигареты, «крутые» и нетрадиционные. Исследование, проведенное в Ирландии в 2018 году и опубликованное в BMC Public Health, показало, что «кустарная» привлекательность самодельных сигарет — еще одна причина, по которой молодые люди их используют. Восприятие здоровья : некоторые курильщики предполагают, что сигареты сделанные ими самими более полезны для здоровья, так как считают их более «естественными». Хотя текущие исследования показывают, что самодельные сигареты так же опасны для здоровья курильщика, как и обычные.

: некоторые курильщики предполагают, что сигареты сделанные ими самими более полезны для здоровья, так как считают их более «естественными». Хотя текущие исследования показывают, что самодельные сигареты так же опасны для здоровья курильщика, как и обычные. Выбор табака: часто, курильщики самодельных сигарет, утверждают, что богатый выбор качественного табака разных марок, является одной из главных причин перехода от фабричных к самодельным сигаретам.

Ингредиенты

Сигареты сделанные самостоятельно, также содержат добавки и опасные химические вещества. Будь то обычная сигарета или самодельная, табачный дым содержит более 7000 химических веществ, по крайней мере 250 из которых известны как вредные. Некоторые токсины, о которых следует беспокоиться, включают:

Окись углерода : окись углерода (CO) является токсичным побочным продуктом горения топлива, например выхлопных газов автомобилей, а также табачных изделий. При вдыхании CO нарушает способность организма переносить кислород. Сигаретный дым от сигарет любого типа может содержать высокий уровень CO.

: окись углерода (CO) является токсичным побочным продуктом горения топлива, например выхлопных газов автомобилей, а также табачных изделий. При вдыхании CO нарушает способность организма переносить кислород. Сигаретный дым от сигарет любого типа может содержать высокий уровень CO. Никотин : никотин вызывает привыкание к сигаретам и присутствует в рассыпном табаке. Это яд, который десятилетиями использовался в пестицидах.

: никотин вызывает привыкание к сигаретам и присутствует в рассыпном табаке. Это яд, который десятилетиями использовался в пестицидах. Деготь : деготь — это липкий коричневый осадок, который окрашивает конец сигаретного фильтра и другие поверхности, с которыми он контактирует. Деготь также оседает на нежных тканях легких и бронхов курильщиков.

: деготь — это липкий коричневый осадок, который окрашивает конец сигаретного фильтра и другие поверхности, с которыми он контактирует. Деготь также оседает на нежных тканях легких и бронхов курильщиков. Специфические для табака нитрозамины (TSNA): это одни из самых сильных канцерогенов в табаке и табачном дыме. TSNA присутствуют в зеленом табаке (необработанные листья растений табака) в небольших количествах, но высокие уровни связаны с обработкой и сушкой табака. Они остаются и в рассыпном табаке.

Если вы все еще курите какие-либо сигареты, подумайте о том, чтобы бросить курить раньше, чем позже. Существует множество инструментов и ресурсов, которые могут помочь вам избавиться от этой привычки, включая группы поддержки, пособия по отказу от курения и консультации.