Ринок таксі під час війни та повітряних тривог: як змінилися тарифи та умови

Скільки коштує поїздка в таксі перед комендантською годиною і під час повітряних тривог та що ще впливає на тарифи.

Після 24 лютого 2022 року викликати таксі ввечері – непросте завдання. Чим ближче комендантська година, яка в більшості міст починається опівночі, тим примарніші шанси знайти вільну машину, тим паче за денним тарифом.

Схожа проблема виникає і під час повітряної тривоги. Наземний громадський транспорт зупиняється, а метро в Києві не курсує між лівим і правим берегами.

Також у столиці під час повітряної тривоги перекривають Дарницький міст у напрямку центру. Перебратися туди можна на маршрутках, електричці і таксі.

Однак вартість останнього виду транспорту суттєво вища, ніж у звичайний час, через підвищений попит та ускладнений маршрут. Скільки коштує поїздка в таксі перед комендантською годиною і під час повітряних тривог?

Як змінився ринок

У перші тижні великої війни кількість пасажирів та водіїв у сервісах таксі суттєво зменшилася. Це фіксували три найбільші служби: Uklon, Uber та Bolt. В останній кажуть, що тоді кількість поїздок, особливо в прифронтових зонах, зменшилася на 70-90%. Зараз цей показник на 90% повернувся до довоєнного рівня.

Доволі швидко попит почав відновлюватися. Збільшувалася й кількість водіїв. Переїхавши в безпечніші регіони, українці шукали можливості для заробітку і таксі – чи не найкращий варіант для автовласників.

“Найбільша активність користувачів спостерігається в західних та центральних областях. Там здійснюються понад 50% поїздок. Є міста, які за кількістю поїздок перетнули довоєнний рівень і демонструють оптимістичний тренд”, – підтверджує керівник напряму замовлення поїздок Bolt в Україні Сергій Павлик.

В Uber ЕП розповіли, що до 24 лютого 2022 року платформою щомісяця користувалися понад 400 тис пасажирів і майже 30 тис водіїв. Після початку великої війни акаунти деяких водіїв перестали бути активними. Зараз у компанії працюють близько 25 тис водіїв у різних містах країни.

В Uklon розповідають, що в березні 2022 року в Києві було лише 12% замовлень від довоєнних показників. Схожа ситуація спостерігалася на сході і півдні країни.

Наразі в більшості областей компанія фіксує відновлення майже на 100% від довоєнних рівнів. Поступово відновлюються і деокуповані території, зокрема Херсон, зазначив співзасновник компанії Сергій Смусь.

ФОТО Відновлення попиту в Україні

Попри війну розвиток сервісів не зупиняється. Наприклад, Uber удвічі розширив свою діяльність – до 18 міст. При цьому в трьох містах, де сервіс працював раніше (Запоріжжя, Херсон та Маріуполь), його послуги недоступні.

Примітний факт – зміна середньої дистанції, на яку замовляють таксі. Це добре помітно в Києві: раніше цей показник становив 9,2 км, зараз – менше 9 км. За словами Павлика, частина поїздок припадала на віддалений від столиці аеропорт “Бориспіль”, який закритий з початку великої війни.

Як змінилися умови роботи водіїв

Війна внесла корективи і в роботу водіїв. У Bolt вони можуть завчасно бачити місце, куди прямує клієнт, вартість та спосіб оплати замовлення. Отже, водій може вирішити, їхати на такий виклик чи відмовитися від нього.

Ця функція відіграє важливу роль перед комендантською годиною: водій одразу бачить, чи встигне він дістатися додому після завершення поїздки.

Підкорегував умови роботи й Uklon. Зараз для реєстрації в сервісі водії без українського громадянства мають підтверджувати своє право на перебування в Україні та володіти українською мовою.

Також на початку великої війни в Києві та прифронтових містах компанія повністю прибрала комісії з водіїв. Тобто драйвер отримував усю суму, яку сплачував пасажир. Поступово, з покращенням ситуації, їх повернули. Зараз без комісії працюють лише водії в прифронтовому Херсоні.

Чи змінилися тарифи

Вартість послуг таксі зросла через підвищення цін на пальне чи його дефіцит. Оскільки водії не могли вільно заправитися, їм потрібно було більше часу для пошуку пального. Цей час компенсувався вартістю поїздки. З цих міркувань у березні 2022 року компанія Bolt підвищила тарифи у всіх містах.

“Оскільки число водіїв на платформі в лютому-березні скоротилося не так сильно, як кількість пасажирів, і досить швидко відновилося, на середньостатистичного водія зараз припадає менше пасажирів, ніж зазвичай. Тому в більшості випадків ціна поїздки стандартна”, – розповів Павлик.

Він додав, що найчастіше вартість поїздок зростає перед початком комендантської години або відразу після відбою повітряної тривоги. Саме в такі періоди багато пасажирів намагаються замовити таксі.

В Uklon кажуть, що за час великої війни в них було близько пʼяти хвиль перегляду тарифів. Однак вони зростали не в усій країні, а в певних містах, тож це не вплинуло на загальний показник. Це добре видно на прикладі столиці.

“Середній чек майже не змінився з довоєнних часів. В Україні це 130 гривень, у Києві – близько 150 гривень. Для порівняння: восени 2021 року середній чек у Києві становив 136 гривень”, – зауважив Смусь.

В Uber переконують, що наразі компанія “свідомо працює собі в збиток”.

Скільки коштує таксі в Києві

Вартість поїздки на таксі залежить від багатьох факторів: попиту, часу доби, наявності вільних водіїв, заторів та повітряної тривоги. ЕП проаналізувала, скільки коштує замовити таксі впродовж дня, як змінюється вартість поїздки під час оголошення повітряної тривоги і за годину до комендантської (з 23:00).

Для поїздок брався однаковий маршрут: від центральної вулиці Хрещатик до спальних районів Оболонь (вул. Архипенка) та Лівобережна (вул. Куліша).

Як змінюється вартість таксі залежно від умов, грн

Служба таксі/час Звичайний обідній час Перед комендантською годиною Під час повітряної тривоги Uklon 128/160 202/229 280/309 Uber 126/145 174/174 186/211 Bolt 110/132 180/217 267/275 Маршрут: Майдан Незалежності – Оболонь/Лівобережна

В обідній час, коли на дорогах зазвичай мало заторів, найдешевшим виявилося таксі Bolt – і на Оболонь, і на Лівобережну. Доїхати на Uklon та Uber до Оболоні коштує майже однаково, а от на лівий берег в Uklon ціни вищі.

Під час повітряної тривоги вартість поїздок в Uklon та Bolt зросла більш ніж удвічі, в Uber – у півтора разу, тож він виявився найдешевшим варіантом.

Одразу після повітряної тривоги ціни в Uklon повернулися до попереднього показника: поїздка з Хрещатика на Оболонь коштувала 135 грн.

Uber виявився найдешевшим таксі і перед комендантською годиною, хоч і з невеликим відривом від Bolt. Найдорожче ввечері доїхати з центру на Uklon.

Вартість поїздки можна знизити, якщо правильно поставити точку відправлення. Наприклад – викликати таксі на той бік дороги, якою далі треба буде їхати.

У центрі в багатьох місцях односторонній рух, тому водію доведеться зробити зайве коло, щоб розвернутися. Відповідно, збільшуються відстань і вартість поїздки. Пасажиру вигідніше перейти на інший бік дороги і викликати таксі там.

Як змінюється вартість у пікові години

Існує теорія, що виклик таксі за 10-15 хв до пікових годин (після 18:00) обійдеться суттєво дешевше. Це не завжди так.

Наприклад, таксі Bolt з Хрещатика на Оболонь о 17:35 коштувало 166 грн, а о 18:05 – лише на кілька гривень більше. Аналогічна ситуація і з поїздкою на лівий берег: вартість послуг Uklon зросла на 20 грн, Uber – на 10 грн.

Чи можна викликати таксі під час комендантської години

Викликати таксі під час комендантської години можна за умови, що водій має спеціальну перепустку. Така опція доступна лише в Uklon: його додаток працює цілодобово. Водночас у компанії наголошують, що вони не несуть відповідальності, якщо у водія відсутня перепустка.

Послуги Uber та Bolt під час комендантської години недоступні. // Економічна правда