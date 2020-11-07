Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження проти Анатолія Шарія, лідера «Партії Шарія», через посягання на територіальну цілісність України.

Про це повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Олексій Гончаренко.

“Прийшла відповідь з СБУ на моє звернення з вимогою надати правову оцінку діям Анатолія Шарія, який опублікував відео на YouTube з перев’ю, де карта України була без Криму та частини Луганської і Донецької областей”, – йдеться в повідомленні.

У документі повідомляється, що у зв’язку з цим фактом ведеться досудове розслідування по частині 1 статті 110 Кримінального кодексу – “Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України”.

“Такі люди, як Шарій, своїми діями та закликами загрожують суверенітету нашої держави. І на це не можна закривати очі. Буду й надалі слідкувати за ситуацією”, – додав Гончаренко.