Збільшено кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість (розташування приладів TruCAM

З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок.
Дивіться карту й перелік місць
, де вказано оновлену інформацію. Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червоним
кольором.
Нагадаю, що мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання.
Нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху.
Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.
Зверніть увагу, що:
— про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень;
— у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.
Будьте відповідальними й не порушуйте ПДР.