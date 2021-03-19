Збільшено кількість ділянок, на яких патрульні вимірюватимуть швидкість (розташування приладів TruCAM

З 22 березня патрульні з приладом TruCAM працюватимуть ще на 60 нових ділянках. Також ми вносимо зміни до 12 вже існуючих ділянок.

Дивіться карту й перелік місць , де вказано оновлену інформацію. Нові ділянки розташування пристроїв вимірювання швидкості TruCAM позначені червонимкольором.

Нагадаю, що мобільні прилади TruCAM патрульні використовують поряд з камерами автоматичної фіксації. Адже більша ефективність у контролі за швидкістю руху досягається тільки у поєднанні методів вимірювання.

Нові ділянки були визначені на підставі проведеного аналізу аварійності саме з причин перевищення швидкості руху. Усього на дорогах України працюватиме 117 приладів TruCAM, а вимірювання здійснюватиметься на 309 ділянках.

Зверніть увагу, що: — про використання приладів вимірювання швидкості вас повідомлятимуть дорожні знаки, які попереджають про фото- та відеофіксацію порушень; — у місцях фіксації порушень буде стояти службовий автомобіль з увімкненими синіми проблисковими маячками.