В столице на неделю закроют съезд с Шулявского моста

Движение с улицы Гетьмана на проспект Победы будет закрыто

В Киеве снова ограничат движение на Шулявском мосту. С 8 утра 26 августа до 8 утра 1 сентября перекроют проезд транспорта с улицы Вадима Гетьмана на проспект Победы.

Таким образом съезд с Шулявского моста будет закрыт, сообщают в КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева».

«Перекрытие связано с необходимостью выполнения работ на сети газопровода. Коммунальное предприятие извиняется за временные неудобства», – говорится в сообщении на сайте КГГА. // Сегодня