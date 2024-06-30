Що не можна буде зробити без військового квитка

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що станом на сьогодні без військово-облікового документу чоловікам від 18-60 років неможливо отримати консульські послуги за кордоном.

“Які ці послуги? Наприклад, отримання паспортного документу, посвідчення довіреностей, договорів, засвідчення документів, реєстрація актів цивільного стану”, — зазначила адвокатка.

Без військово-облікового документу оформити вказані консульські послуги неможливо, однак є такі винятки:

оформлення посвідчення особи на повернення в Україну;

вчинення консульських дій щодо дітей громадянина України, другий з батьків яких є іноземцем або особою без громадянства;

вчинення дій за заявами громадян України, які перебувають під арештом, затримані чи позбавлені волі за кордоном.

Чи можна одружитися без військового квитка

За словами Марини Бекало, на території України без наявного військово-облікового документу неможливо:

подати заяву на реєстрацію шлюбу;

оформити паспортні документи;

оформити посвідчення водія;

вступити на навчання до закладу освіти;

бути прийнятим на роботу;

подати документи на МСЕК на встановлення інвалідності.

“Щодо заяв пана Малюськи щодо державної реєстрації прав на нерухоме майно, то поки що вони безпідставні. Зареєструвати право на нерухоме майно — земельні ділянки, житлову чи нежитлову нерухомість — без військово-облікового документу поки що можливо”, — зазначила ТСН.ua Марина Бекало.

Це стосується і оформлення права власності на рухоме майно — транспортні засоби.

“Але судячи з того, з якими темпами обмежуються права військовозобов’язаних чоловіків віком 18-60 років, зокрема в отриманні адміністративних послуг, то ймовірно, скоро слід очікувати змін і в питаннях державної реєстрації прав на рухоме та нерухоме майно”, — вважає адвокатка.