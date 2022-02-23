Що означатиме запровадження надзвичайного стану — роз’яснення Офісу Президента

Після затвердження режиму надзвичайного стану на територіях областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА/КМДА, комендантська година в областях та містах не вводиться до ухвалення відповідного рішення, також можуть бути запроваджені інші обмеження.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у Фейсбуці заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«За результатами засідання РНБО під головуванням Президента України Володимира Зеленського ухвалено рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території України, окрім Донецької та Луганської областей, де триває операція Об’єднаних сил. Рішення має бути затверджено Верховною Радою. Робота в умовах надзвичайного стану обговорювалась сьогодні під час селектору з головами ОДА, міст, керівниками НПУ, ДСНС, СБУ, Міноборони, Сил територіальної оборони», – нагадав Тимошенко.

За його словами, в областях діятимуть оперативні штаби під головуванням голів ОДА/КМДА. До складу штабів входитимуть представники військових, органів системи МВС, міські голови, керівники органів місцевого самоврядування.

«Всі керівники областей перебувають на своїх робочих місцях і працюють 24/7», – уточнив він.

Тимошенко також нагадав, що під час надзвичайного стану комендантська година на територіях областей та міст не вводиться, допоки не буде ухвалене відповідне рішення. Крім того, встановлюється посилений контроль в’їздів та виїздів з території міст та областей. Може обмежуватися рух транспортних засобів та їх огляд. Встановлюється заборона проведення масових заходів та мітингів.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 23 лютого Рада національної безпеки і оборони запропонувала запровадити режим надзвичайного стану на території України, крім Донецької і Луганської областей.

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, надзвичайний стан не буде однаковим по всій території України, його посилення або послаблення залежатиме від регіонів.

21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання двох самопроголошених утворень на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Угоди між цими квазіреспубліками і Росією передбачають надання їм військової допомоги. Росія, таким чином, відкрито визнала свою військову присутність на території ОРДЛО.

Лідери країн ЄС, США, Канади та більшості демократичних країн світу засудили дії Кремля, які є прямим порушенням міжнародного права та власних міжнародних зобов’язань Російської Федерації.

Рада федерації 22 лютого одностайно дозволила Путіну застосовувати російську армію за кордоном.