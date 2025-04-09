Що таке пультова охорона, як вона працює, хто її придумав і чому росте її популярність?

Останнім часом, через зростання кількості злочинів, нестабільність та технологічні ризики, зростає попит на різні послуги з охорон, бо це стає стратегічним інструментом безпеки для будинків, бізнесу та критичної інфраструктури. Одним з видів який динамічно розвивається є так звана пультова охорона. Це система безпеки, яка за допомогою сучасних технологій дистанційно моніторить об’єкт (будинок, квартиру, офіс тощо) і реагує на порушення, надсилаючи групу реагування або сповіщаючи власника.

Якщо раніше пультова охорона була переважно для бізнесу або заможних людей, то сьогодні вона стала доступнішою та життєво необхідною, зазначають фахівці агентства «Спарта-Захід». В умовах підвищених ризиків – це вже не витрати, а інвестиція в безпеку себе, своєї родини, бізнесу, і немає значення чи це пультова охорона у Львові, Києві чи у маленькому місті.

Сутність пультової охорони

Пультова охорона (також відома як централізована охорона) забезпечує віддалений моніторинг та реагування на надзвичайні ситуації в охоронюваних об’єктах — це комплексна система безпеки, що включає:

Датчики та сенсори, встановлені на об’єкті.

Централізований пульт моніторингу.

Групи швидкого реагування.

Системи передачі сигналів тривоги.

Принцип роботи полягає в постійному моніторингу стану датчиків на об’єкті та швидкому реагуванні на сигнали тривоги, зазначають експерти агентства.

Принцип роботи

Вони пояснюють роботу сучасної пультової охорони наступним чином:

На об’єкті встановлюються датчики різних типів (руху, розбиття скла, відкриття дверей, дим, газ тощо). Датчики підключаються до контрольної панелі (приладу). Контрольна панель постійно передає сигнали про стан системи на центральний пульт моніторингу через: GSM/GPRS зв’язок, інтернет-з’єднання, радіоканал, телефонну лінію (в старіших системах). На центральному пульті оператори цілодобово відстежують стан об’єктів При спрацюванні сигналізації оператор аналізує тип тривоги, відправляє групу швидкого реагування, зв’язується з власником об’єкту, за необхідності викликає інші екстрені служби (поліцію, пожежних).

Порівнюючи пультову охорону з іншими системами безпеки, можна виділити її характерні переваги та недоліки.

Порівняння з іншими системами

Тип охорони Переваги Недоліки Пультова охорона Професійний захист, швидка реакція Вартість, залежність від оператора Автономна сигналізація Дешевше, немає абонплати Немає групи реагування, лише сповіщення Відеоспостереження (онлайн) Візуальний контроль, запис Не зупиняє злочинця без охорони Охорона території (ЧОП) Фізична присутність Дорого, не завжди цілодобово

Історія виникнення

Перші системи централізованої охорони з’явились у кінці XIX століття. У 1871 році американський винахідник Едвін Холмс створив першу комерційну систему сигналізації, яка передавала сигнали тривоги на центральну станцію. Його компанія “Holmes Electric Protection Company” встановлювала електромеханічні системи, які через телеграфні лінії передавали сигнали про вторгнення.

Значний розвиток пультової охорони відбувся в 1920-х роках із впровадженням телефонних ліній для передачі сигналів. У 1960-70-х роках завдяки розвитку радіотехнологій з’явились радіоканали передачі сигналів, що суттєво збільшило надійність та зручність систем.

Сучасні системи пультової охорони сформувались у 1980-90-х роках з розвитком мікропроцесорної техніки та цифрових засобів зв’язку.

Коли пультова охорона – найкращий вибір?

✔ Для квартир, будинків, офісів – де важлива швидка реакція.

✔ Якщо ви часто відсутні – система працює автономно.

✔ Для додаткового захисту разом з відеоспостереженням та “розумним будинком”.

Якщо ж потрібен простий і дешевий варіант (наприклад, для дачі де немає нічого цінного), можна обійтися автономною сигналізацією або камерами зі сповіщенням.

Тобто, пультова охорона – не універсальна, але дуже ефективна там, де потрібен професійний захист без постійного власного контролю.