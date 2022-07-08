«Це ж … сором»: екс-зірка Динамо Алієв жорстко висміяв «слугу» Тищенка за фото з автоматом

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Колишній футболіст не залишив без уваги знімок Тищенка у військовій екіпіровці.

Колишній футболіст київського «Динамо» і збірної України Олександр Алієв, який після початку війни вступив до лав ЗСУ, розкритикував Миколу Тищенка.

Олександр Алієв / скріншот з відео

Олександр Алієв / скріншот з відео

Спортсмен не залишив без уваги опублікований народним депутатом від партії «Слуга народу» знімок, на якому той позує зі зброєю та іншим приладдям для військових.

«От наші депутати, відморозки с*ка. Скажіть хто-небудь Миколі, що у нього дуже класний автомат, і нам тут такі потрібні.

Але якщо він хоче стрельнути куди-небудь, крім своєї ноги, то його ремінь не треба заправляти під плитоноску. Це ж йо****й сором», — написав Алієв у своєму Instagram.

instagram.com/aliev_sasha8

instagram.com/aliev_sasha8

УНІАН

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