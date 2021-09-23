Синоптики: Сильний поривчастий вітер принесе в Україну потепління

Невдоволених погодою буркотунів, які вважають, що навкруги лютий холод та бабиного літа вже годі чекати, очікує сюрприз.

За прогнозом Sinoptik.ua, у п’ятницю в Україні переважатиме хмарна погода, дощитиме та буде досить прохолодно. Очікується сильний вітер з поривами до 24 м/сек. У суботу температура повітря стане вище, але місцями йтимуть дощі. У неділю погода повеселішає, сонця над країною побільшає, температура повітря підвищуватиметься, на півдні та в Закарпатті до +23 °С. У решті регіонів — буде помірно тепло, від +14 до +19 °С.

Почалася пора осінніх туманів. Поки що тумани слабкі. Зазвичай вони бувають вранці, в низинах, біля водойм. У п’ятницю та суботу ранкові тумани накриють західні, східні та північні області.

Погода найближчими днями несприятлива для метеозалежних людей. Вони відчуватимуть ломоту в кістках, сонливість, дратівливість. Можливе загострення хронічних захворювань. Будьте уважні до себе!

Похмура, дощова та вітряна погода викликає сильну втому у водіїв, особливо при поїздках на великі відстані. Частіше відпочивати — найдієвіший засіб в таких випадках.

На заході країни у п’ятницю стовпчик термометра покаже +13…+16 °С, очікуються дощі, західний, північно-західний вітер з поривами до 24 м/сек. У вихідні — до +22 °С, мінлива хмарність. На Закарпатті сонця буде багато, температура вдень до +23 °С. У понеділок в Закарпатті та Чернівецькій області збережеться тепла погода, проте в Луцькій та Тернопільській областях денна температура не перевищить +15 °С.

У Карпатах в п’ятницю очікується сильний вітер з поривами до 24 м/сек. У вихідні стане значно тепліше, в Івано-Франківську до +21 °С.

На сході України в п’ятницю сонечко буде виглядати рідко, місцями пройдуть дощі, денна температура +14…+15 °С, у Харківській області +11 °С, посилення південного вітру до 7 м/сек з поривами до 24 м/сек. У вихідні трохи потеплішає, +15…+18 °С, та знову дощитиме. У понеділок часом накрапатиме дощ, вдень +15 °С.

У південних областях України в кінці робочого тижня вдень буде +15…+16 °С, дощитиме, очікується південно-західний вітер з поривами до 24 м/сек. У суботу та неділю — комфортна температура повітря, до +23 °С, без опадів. Сонця побільшає, але вітер із заходу та північного заходу часом буде наганяти хмари.

У центрі країни в п’ятницю буде місцями дощитиме, вдень очікується +11…+14 °С, вітер західних напрямків до 8 м/сек з поривами до 24 м/сек. Вихідні — значно тепліші, до +19 °С. Виняток — Полтавська область, до +14 °С. У суботу йтимуть дощі у Полтавській та Черкаській областях. На початку наступного тижня денна температура повітря не буде вище +15 °С, але сонця побільшає.

На півночі України п’ятниця буде досить теплою в порівнянні з попередніми днями, до +14 °С, у Сумській області — до +9 °С. Йтимуть дощі, очікується посилення швидкості вітру до 15-24 м/сек. У вихідні у Чернігівській та Сумській областях +13…+14 °С, у Київській та Житомирській +15…+17 °С, хмар поменшає, сонце з’являтиметься частіше.

У Києві в п’ятницю вдень +13 °С, сильний вітер з поривами до 15-24 м/сек. Часом йтиме дощ. У вихідні похмуро з проясненнями, вітер трохи заспокоїться, дощ припиниться. У неділю стане тепліше, до +15 °С, буде пригрівати сонечко, але невеличкий мілкий дощик не зможе порушити сонячний настрій. Початок робочого тижня зустріне киян ясним ранком. Денна температура повітря до +14 °С.