ДБР перевіряє понад 11 тис. громадян РФ, які заїхали перед війною та вчасно не покинули Україну

Перед війною до України заїхало понад 11 тис. громадян рф, які вчасно не покинули нашу країну.

Про це повідомив Директор Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв’ю інформаційному агентству «Українські новини».

За його словами, працівники Державного бюро розслідувань спільно з СБУ та Нацполіцією проводять великий обсяг роботи щодо визначення місця знаходження цих громадян з подальшим проведенням відповідних фільтраційних заходів.

Взагалі, крім злочинів, які розслідувалися Держбюро до війни, сьогодні також з’явилися нові справи, у тому числі пов’язані з військовою агресією росії. Вони стосуються насамперед державної зради з боку суб’єктів ДБР: суддів, правоохоронців, військовослужбовців, окремих народних депутатів, інших посадових осіб.

Олексій Сухачов навів приклад по меру та депутатам Ізюмської міськради, які перейшли на бік ворога.

«Такі провадження є і їх досить багато», — зауважив Директор ДБР.

Він повідомив, що сьогодні у Бюро на базі Головного слідчого управління створений новий підрозділ, який займається розслідуванням військових злочинів російської федерації.

«Ми посилили його слідчими з територіальних управлінь та інших підрозділів, і сьогодні вони активно займаються такими провадженнями», — розповів Олексій Сухачов. // ДБР