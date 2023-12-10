Парламент ухвалив рішення про перенесення Національного військового кладовища у Гатне

Попри обурення родин полеглих військових, уряд, ймовірно, визначив місце розташування кладовища.

Верховна Рада у п’ятницю ухвалила закон щодо забезпечення створення та експлуатації Національного військового меморіального кладовища і, попри обурення родин полеглих бійців, затвердила його ймовірне розташування в селі Гатному Фастівського району Київської області.

Ухвалення відповідного законопроєкту №10289 у цілому підтримали 303 народні депутати. Новий закон дозволяє уряду визначити місце розташування Національного військового меморіального кладовища за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері соціального захисту ветеранів війни.

Ухваленим законопроєктом, серед іншого, передбачена можливість перепоховання на Національному військовому меморіальному кладовищі Героїв України, яких, починаючи з 2014 року нагороджено орденом “Золота Зірка” та перепоховання видатних борців за незалежність України у ХХ столітті за рішенням та у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

У проголосованому законопроєкті не вказано місце розташування НВМК, однак нардеп Ярослав Железняк зазначив, що “по факту, за інформацією від урядовців, це буде Гатне”.

За даними Глави уряду Дениса Шмигаля, цей закон дозволить у прискореному режимі завершити необхідні роботи, зокрема будуть вирішені питання щодо земельної ділянки для Меморіального кладовища, містобудівних умов та оцінки впливу на довкілля.

“Тепер перед відповідальними відомствами стоїть завдання відкрити першу чергу Національного військового меморіального кладовища вже в першій половині 2024 року”, – додав Шмигаль.

Раніше рішення будувати Національне військове меморіальне кладовище було ухвалене весною 2023-го. Тоді Київрада виділила земельну ділянку для розташування меморіального військового кладовища у Биківні. Місце визначив уряд.

Там вже розташований Національний історико-меморіальний заповідник “Биківнянські могили” – де поховані тисячі жертв, репресованих комуністичним режимом. Але тоді президент Володимир Зеленський так і не підписав відповідний закон.

У серпні цього року вирішили, що національне військове меморіальне кладовище, де мали бути поховані учасники російсько-української війни, не з’явиться поряд з “Биківнянськими могилами” в Києві. Натомість рідним запропонували ділянку для комплексу в селі Гатне, що їх обурило.

“Тиждень тому ми дізналися, що Биківня – це надто престижно для наших синів. Що ми маємо на сьогодні? Нічого. Будівництво не почалося, закон не підписаний президентом. Нам плюнули в обличчя. Нам запропонували знову ходити по колу, чекати, поки розробляється новий законопроєкт, підпише президент і проведуть дослідження. Ми все це вже чули”, – заявила тоді голова асоціації родин загиблих захисників України “Серце нАЗОВні” Віра Литвиненко.

Голова ГО “Жінки зі сталі” Наталя Зарицька додала, що зволікання зі створенням меморіального кладовища фактично є для рідних “повторним проходженням принизливого шляху примусу уповноважених осіб робити свою роботу”.

Щодо місця розташування Національного військового меморіального кладовища розгорівся скандал і серед народних депутатів. Нардеп від фракції “Євросолідарності”, Вікторія Сюмар таке рішення цинічним.

“Парламент вже раніше проголосував за Меморіальне кладовище в Биківні. І цей закон зараз на підписі в Президента. Лежить там довго. Але далі зʼявляється інший законопроект, який дає уряду право визначати місце такого військового кладовища. І має воно бути десь за Гатним…

І попри юридичний нонсенс за це голосує понад 300 депутатів.

Я декілька разів питала, як і чим це можна пояснити? Як можна пояснити рідним загиблих героїв, що їм треба добиратися на могили не в Києві, а десь в район Південного кладовища… Як взагалі це можна робити, коли ми говоримо про мотивації йти у військо, якщо держава навіть не готова виділити пару метрів в столиці для поховання воїнів, що віддають свої життя у розквіті…Нічим окрім цинізму це пояснити не можна. Бо Биківня забудовується і там земля значно дорожча, аніж в районі Південного…”, — написала у соцмережах нардеп.

Як пояснив депутат від “ЄС” Володимир В’ятрович, “ми бачимо чергову спробу протягнути законопроєкт про меморіальне кладовище поверх давно ухваленого нами закону. Бо ухвалений закон з травня не підписує президент”.

“Питання навіть не в тому, у Биківні має бути це кладовище чи у Фастівському районі. Хоча це важливо. Питання, чому відбувається знущання з родичів загиблих героїв, яких ви не хочете чути, і топтання Конституції”, — додав він.

У свою чергу голова Інституту національної пам’яті Антон Дробович привітав усіх із вдалим рішенням щодо експлуатації Національного військового меморіального кладовища.

“Тепер головна задача його швидко і якісно побудувати, адже наразі це не тільки важлива меморіальна локація, але й очікуване місце спочинку та пошанування для військових, які загинули в російсько-українській війні. Їх родини вже давно очікують”, — зазначив він.

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