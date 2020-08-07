Сколько стоит снять комнату или квартиру студенту в Киеве

В половине районов Киева цены на долгосрочную аренду жилья по-прежнему ниже докарантинного уровня. Комнаты в столице сдают за 3 000 — 4 500 гривен в месяц. Сняв в Киеве трешку на троих, можно сэкономить от 1 630 до 4 500 гривен в месяц. Однушки в “университетских” районах больших городов стоят от 6 500 до 9 000 гривен.

Последний месяц лета — традиционное время поиска жилья для студентов, решивших оставить опыт жизни в общежитии позади или в принципе с ним не сталкиваться. Несмотря на то, что карантин может сделать дистанционную учебу привычным форматом образования, у молодежи есть свои планы. Информатор по материалам OLX Недвижимость расскажет о том, сколько стоит в этом году арендовать квартиры и комнаты в столице и “университетских” районах крупных городов Украины.

Столичная аренда

На рынке долгосрочной аренды, который отреагировал на начало карантина снижением цен на жилье, их уровень постепенно восстанавливается. Однако в Дарницком, Деснянском, Днепровском, Оболонском, Подольском и Святошинском районах снять квартиру в июле было преимущественно дешевле, чем в докарантинном феврале. Кроме того, по-прежнему меньше стоят двушки в Голосеево (-6%), на Соломенке (-8%) и однушки на Печерске (-9%).

По-прежнему самые выгодные для аренды жилья Деснянский, Святошинский и Днепровский районы столицы. На заметку студентам КНТЭУ, в июле 2020 комнату в первом можно было снять в среднем за 3 000 гривен в месяц, однушку — за 6 700 гривен, двушку — за 8 000 гривен. Трешка обойдется в 10 000 гривен, при этом, если собрать компанию и жить втроем, удастся экономить около 3 370 гривен (по сравнению с арендой однушки).

За комнату в Святошинском просят 3 300 гривен, а вот однокомнатная квартира будет стоить уже на 800 гривен больше, чем в Деснянском, но все еще весьма бюджетно — в среднем 7 500 гривен в месяц. Двухкомнатная обойдется в 9 500 гривен. Трешку можно снять за 13 000 гривен, а совместное проживание с двумя друзьями будет на 3 170 гривен выгоднее аренды однушки.

В Днепровском районе также самые выгодные в городе комнаты — за месяц просят около 3 000 гривен. За квартиру нужно будет платить 8 000 гривен, если она однокомнатная, 10 000 гривен, если двухкомнатная, и 13 000 гривен, если комнат три. На совместной аренде последней можно экономить примерно 3 670 гривен в месяц.

Студентам КПИ и НМУ имени Богомольца удобно будет разместиться в Соломенском районе: комнаты здесь сдают за 3 500 гривен, однушки — за 10 000 гривен, двушки — за 12 000 гривен. Трешка обойдется в 16 500 гривен, однако, арендовав ее втроем, можно платить 5 500 гривен в месяц. Сумма экономии по сравнению с однокомнатной квартирой в таком случае составит рекордные для столицы 4 500 гривен.

По стоимости аренды жилья Голосеевский район — один из самых дорогих в столице, однако, если ваша alma mater находится именно здесь и ездить на учебу через весь город большого желания нет, найти недорогие варианты можно и тут. Так, комната обойдется в 3 700 гривен в месяц, двушка, арендованная на двоих будет стоить 7 500 гривен, а трешка для троих — 7 570 гривен.

Шевченковский район дешевыми апартаментами не славится, а вот университетов здесь хватает. Однако при желании снять жилье довольно недорого возможно: комната будет стоить вам в среднем 3 500 гривен, однушка — 10 500 гривен в месяц. Сэкономить получится, если арендовать двушку для себя и для друга/подруги, — в таком случае месячная плата составит 7 750 гривен. Трехкомнатная квартира для троих друзей обойдется чуть дороже — по 8 870 гривен в месяц.

Аренда жилья в “университетских” районах крупных городов

Стоимость жилья в “университетских” районах других больших городов Украины не сильно отличается от столицы. Так, в Шевченковском районе Харькова комнату в июле можно было снять в среднем за 3 000 гривен в месяц, однушку — за 7 000 гривен, двушку — за 12 000 гривен. Трешку, которая стоит 16 100 гривен, удобно арендовать втроем и платить по 5 370 гривен. В Днепре больше всего ВУЗов находится в Центральном районе, где за комнату просят в среднем 2 000 гривен, за однокомнатную квартиру — 6 500 гривен, за двухкомнатную — 8 000 гривен, а за трехкомнатную — 11 000 гривен.

В Галицком районе Львова предлагают комнаты за 3 000 гривен в месяц, однушки за 7 000 гривен, двушки за 9 000 гривен и трешки за 12 000 гривен. Приморский район Одессы, в котором расположено больше всего университетов, может стать вашим домом, если снять комнату за 3 000 гривен или однушку за 9 000 гривен. За двушку просят в среднем 10 600 гривен, а трешку выгодно арендовать втроем и платить по 5 630 гривен ежемесячно.

Платон Бережной