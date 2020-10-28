Комітет Верховної Ради зі свободи слова заборонив журналістам «Слідство.Інфо» відвідувати парламент.

Про це у Facebook повідомила головна редакторка “Слідство.Інфо” Анна Бабінець.

Так, до редакції від пресслужби надійшов лист, в якому зазначається, що всіх журналістів “Слідство.Інфо” позбавлено акредитації, “оскільки не всебічно висвітлюємо роботу Верховної Ради”.

“Навіть не знаю, з чого почати щодо всебічності. Це наш проект “Посіпаки” про помічників народних депутатів змусив ВР нарешті почати оприлюднювати імена помічників, які раніше були засекречені. Це наш фільм “Клуб книголюбів” розповів про те, як продаються голоси у парламенті – окремо чи цілими фракціями. Це ми розповіли всім про куплене румунське громадянство парламентаря Олександра Дубінського. Це ми знайшли приховану закордонну нерухомість нардепів Палиці та Гереги. А нещодавно показали, як депутати-багатії звертаються по грошову допомогу з бюджету. Якої ще всебічності вам треба?” – зазначила Анна Бабінець.

Анна Бабінець зазначила, що у редакції “Слідстві.Інфо” вбачають у такому рішенні наступ на свободу слова та тиск на незалежні медіа з боку держорганів, та мають намір його оскаржувати.