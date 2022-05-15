Сьогодні День пам’яті жертв політичних репресій

Мільйони людей були розстріляні, вислані в Сибір, пройшли через табори і тюрми. Лише за те – що були українцями.

Радянська влада нищила всіх – від селян до інтелігенції. Щоб асимілювати Україну, її людей, її мову у великому «братському котлі народів». Жертви репресій зникали у братських могилах, а родичі навіть не знали дати їхньої смерті.

Сьогодні росія повторює ці жахливі злочини, ніяк не розуміючи, що Україна – інша! І що скільки ми будемо жити – стільки й боротимемося не лише за свою землю, а й за мету залишатися українцем у своїй країні!

Як і кожен із тих, хто був репресований та убитий. Пам’ятаємо!

Архівні документи про жертв «Великого терору» від Галузевого державного архіву СБУ.

Служба безпеки України