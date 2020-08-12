Советы водителю: Как улучшить управляемость за счет размера колес?

Размер дисков и шин оказывает большое влияние на езду. Стоит ли выбирать другие колеса, кроме тех, на которых автомобиль покинул завод?

Какие купить новые шины? Вы проверяете текущий размер, ищите его в магазине, выбираете марку и параметры в соответствии с вашим бюджетом и требуемыми характеристиками. Но что, если вы также захотите изменить размер колес? Эксперты компании Rezina.ua, дают ответы на некоторые вопросы.

Можно ли использовать колеса другого размера?

Единственное требование — колеса не должны выступать за контур автомобиля. Они не могут быть намного шире стандартных. На крышке топливного бака, и в руководстве, вы найдете параметры давления для размеров оригинальных колес. Выбирая к примеру, шины марки Goodyear, учитывайте эти параметры, это применимо и к другим маркам шин.

Что можно получить, изменяя размеры колес?

Большие шины выглядят лучше, но дело не только во внешнем виде. Производители рекомендуют, чтобы разница в диаметре колес (обода с шиной) составляла не более 2% по сравнению с заводскими характеристиками. Это гарантирует правильную работу всех систем автомобиля.

Однако можно увеличить размер обода, и уменьшить профиль шины. Так машина будет выглядеть лучше. А более низкий профиль и более жесткая боковая стенка — это более точное управление, но в ущерб комфорту.

На один обод можно установить несколько вариантов шин. Например, на обод шириной 7 дюймов подойдет ширина 205, 215 и 225 мм. Также можно выбрать более широкий вариант, следя за тем, чтобы колесо не выступало за контур автомобиля. Что вы получаете? Сцепление, а за счет более сложной колеи и повышенный расход топлива.

Самая широкая шина обеспечивает наибольшее сцепление, поэтому тормозит лучше всего. Покрышка с низким профилем тормозит лучше. При низком профиле площадь контакта больше. Широкая резина не может отводить больше воды. Более узкая гораздо лучше справляется с аквапланированием и может ехать на 11 км/ч быстрее. Также размер колеса влияет на долговечность шин.

Резюме

Изменение размеров ободов и шин в основном связано с внешним видом, а иногда по экономическим причинам — меньшие размеры, как правило, дешевле. Но стоит знать, как это может изменить управление машиной. Может быть, результаты тестов не показывают больших различий, но на практике вы, безусловно, почувствуете разницу. И, что немаловажно, иногда этот тормозной путь, который на 2 метра короче, может спасти вашу или чью-то жизнь. Поэтому эксперты компании советуют проконсультироваться с опытным специалистом перед тем как экспериментировать.