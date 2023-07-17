Стан столичних мостів Патона і Метро: корозія балок, тріщини, руйнування бетону (фото)

Мінвідновлення розпочало інспекції стану мостових споруд, робота профільної комісії стартувала зі столиці, зокрема мосту ім. Є. Патона та мосту Метро, де зафіксували суттєві пошкодження.

Про це пише УННз посиланням на відомство у Facebook.

Днями розпочалася робота на обʼєктах Комісії з перевірки стану мостових споруд, яку очолює віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков, та за участі представників Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Міністерства оборони, Національної гвардії, Служби безпеки України та науковці з ДП «ДерждорНДІ».

Першими обʼєктами огляду стали міст ім.Є.Патона та міст Метро у Києві. Експерти провели візуальний огляд об’єктів, зафіксували на відео та фото найбільш критичні пошкодження мостів. Зокрема, було виявлено суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізна корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами. Всі ці пошкодження будуть внесені до акту огляду за результатами перевірки, зазначає відомство.

“Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. На черзі – мостові споруди в інших регіонах. Особливу увагу приділимо позакласним об’єктам з великою інтенсивністю руху та важливими з точки зору логістики і мобільності населення», – наголосив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

Міст ім.Є.Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Головне завдання – з’ясувати реальний технічний стан цих об’єктів та розробити покроковий план щодо ремонту та утримання мостів, зазначають у Мінвідновлення.

“Експерти зафіксували неналежний стан експлуатаційного утримання. За результатами огляду мостів буде складений відповідний акт, згідно якого Комісія ухвалить подальший план дій”, – підкреслив директор «ДерждорНДІ» Артем Безуглий.

Наприкінці серпня Служба відновлення у Київській області оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту ім.Є.Патона.

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У 2018 р. під час обстеження мосту ім.Є. Патона експертами він був визнаний непрацездатним. Огляд об’єкту, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 р. Тобто, три роки не було жодного обстеження мосту.

У січні 2023 р. розпорядженням КМДА замовником робіт з реставрації мосту ім.Є.Патона визначено Службу відновлення Київської області. Проте, балансоутримувачем об’єкту лишається Київська міська адміністрація, яка відповідає за належний стан. При цьому, передача функцій замовника Службі відновлення у Київській області тривала понад рік.

Комісія з перевірки стану мостів в Україні створена на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 23 червня 2023 року.

Єдиний столичний міст, який добудували за останні роки – Дарницький. 6 липня був відкритий рух двома новозбудованими з’їздами в бік мосту ім.Є.Патона та мікрорайону Осокорки. Відкриття розв’язки дозволило в рази пришвидшити пересування столицею та заощадити пів мільярда гривень витрат автомобілістів.