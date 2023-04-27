Гид потребителя: 7 простых коктейлей с виски

Тем кто всегда хотел окунуться в мир любителей виски, но никогда не пробовал коктейли, эксперты интернет-проекта Wine.ua предлагают попробовать несколько популярных в мире рецептов теплых и насыщенных коктейлей. Эти напитки помогут понять их суть и их вполне может приготовить любой.

Калифорнийская золотая лихорадка

Если бы только шахтеры Калифорнийской золотой лихорадки в середине 19-го века могли попробовать сладкое, простое облегчение от этой стопки виски. Чтобы попробовать это на себе, просто смешайте немного лимонного сока с медовым виски.

Ингредиенты:

15 мл свежевыжатого лимонного сока

30 мл медового виски

Лед

В шейкере смешайте лимонный сок и виски. Добавьте лед и встряхивайте, пока не остынет. Процедите смесь в рюмку.

Старомодный шот из маракуйи

Old Fashioned — это фундаментальный рецепт коктейля, с которым экспериментировали бесчисленное количество раз на протяжении всей истории человечества из-за его уникальной способности хорошо сочетаться практически со всеми вкусами. Если вы хотите придать своему виски немного фруктовых ароматов, попробуйте этот рецепт Old Fashioned Shot из маракуйи.

Ингредиенты:

2 дэша коктейльных биттеров

½ чайной ложки простого сиропа из маракуйи

45 мл ржаного виски

Лед

Кубик сахара

Вишня для украшения

Ломтик лимона для украшения

В стакане для смешивания смешайте коктейльную настойку, сироп маракуйи и тростниковый сахар. Добавьте лед и перемешайте, чтобы охладить.

Процедить в рюмку. Бросьте кубик сахара и украсьте шпажкой из вишни и ломтика лимона.

Route 66

Такой же сильный, как ветер, хлещущий по вашей машине на открытой дороге, этот Route 66 Shot определенно не для слабонервных. По сути, это младший сводный брат напитка «Четыре всадника». Чтобы смешать этот алкогольный напиток дома, просто смешайте равные части виски и текилы, и у вас будет один вкусный, серьезный напиток для ваших гостей.

Ингредиенты:

25 мл виски

25 мл текилы

В рюмке смешайте ингредиенты с помощью палочки для перемешивания.

Tree Sap

Вдохновленный насыщенным цветом древесного сока, этот шот виски сочетает в себе кленовый сироп, яблочный сок и виски вместе, создавая свежий осенний шот.

Ингредиенты:

15 мл унции кленового сиропа

15 мл унции яблочного сока

15 мл унции виски

Лед

В шейкере смешайте сироп, яблочный сок и виски. Добавьте лед и встряхивайте, пока не остынет. Процедить в рюмку.

Куркума Тодди Шот

Тодди-шот с куркумой — это идеальный способ защититься от приближающейся простуды или насморка благодаря сочетанию насыщенного витамином С лимонного сока, куркумы, хереса и виски.

Ингредиенты:

10 мл свежевыжатого лимонного сока

10 мл простого сиропа из куркумы

10 мл сухого хереса

15 мл виски

В шейкере смешайте все ингредиенты. Встряхните, чтобы перемешать.

Процедите смесь в рюмку.

Waldorf shot

Waldorf был фирменным коктейлем, созданным для клиентов печально известного отеля Waldorf-Astoria в разгар его популярности в американском высшем обществе. Просто уменьшите количество, используемое в оригинальном рецепте, чтобы создать свой собственный вальдорфский шот.

Ингредиенты:

10 мл абсента

15 мл сухого вермута

25 мл ржаного виски

1 дэш биттера Ангостура

Лед

Возьмите рюмку и налейте абсент. Покрутите его вокруг стакана, чтобы он покрыл его, и вылейте остатки ликера. В стакане для смешивания смешайте вермут, ржаной и биттер. Добавьте лед и перемешайте, чтобы охладить. Процедите смесь в подготовленную рюмку.

Виски Хайболл Шот

Еще один классический виски-коктейль, виски-хайбол, предполагает смешивание виски с миксером. Теперь, если у вас нет времени, чтобы проглотить целый хайбол коктейля с виски, вы можете смешать этот виски хайболл, который просто сочетает в себе равные части имбирного эля и виски.

Ингредиенты:

25 мл имбирного эля

25 мл виски

Лед

В коктейльном шейкере смешайте все ингредиенты. Встряхните, чтобы охладить. Процедить в рюмку.