Судитимуть керівника філії підприємства, яке забруднило землі на Київщині небезпечними відходами

Слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України завершили досудове розслідування за фактом забруднення 1,3 гектара земельних ділянок, що завдало шкоди довкіллю Київської області на загальну суму більше мільйона гривень.

Досудовим розслідуванням встановлено, що обвинувачений отримував гроші за утилізацію побічних продуктів тваринного походження й переробку простроченого продовольства в корм для тварин і добрива, однак своїх обов’язків не виконував: фактично гнилісні відходи складали або закопували на території лісових угідь, фермерських господарств та інших підприємств в Київській області.

Внаслідок злочинної діяльності спричинено псування ґрунтів та накопичення в них небезпечних речовин: сірки, суперфосфату, хрому, міді та цинку, показники яких у декілька разів перевищували граничну норму.

Це може призвести до загибелі тваринного та рослинного світу, а також до захворювань людей внаслідок потрапляння отрути в підземні води та місцеві ріки.

Національна поліція України