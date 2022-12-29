Симптоми катаракти та розпізнання її самостійно за допомогою простих тестів

Катаракта – офтальмологічне захворювання, яке супроводжується частковим або повним помутнінням кришталика. Його головне завдання полягає у заломленні променів світла та проєктуванні зображення на сітківці. Помутніння призводить до порушення природного заломлення променів, у результаті знижується гострота зору або настає повна сліпота.

Для лікування катаракти лікарі проводять хірургічну заміну помутнілого кришталика на прозорий штучний імплантат. Спеціалісти офтальмологічної клініки Visium, розповідають про причини виникнення катаракти, її симптоми та як її самостійно розпізнати.

Причини виникнення катаракти

У більшості випадків катаракта діагностується у людей, які досягли віку 65 років. Поштовхом до розвитку цього захворювання можуть стати такі фактори:

цукровий діабет;

порушення обміну речовин;

тривалий прийом стероїдних препаратів;

сильний вплив ультрафіолетових променів на очі;

куріння;

авітаміноз;

запалення, травми очного яблука.

Вроджена катаракта виникає в тому випадку, якщо під час вагітності мати перехворіла на інфекційне захворювання, наприклад, краснуху.

Захворювання частіше зустрічається у жінок, ніж у чоловіків. Згідно зі статистикою, катаракта діагностується у 450 жінок із 1000 та у 250 чоловіків із 1000.

Симптоми катаракти

Для захворювання характерні такі симптоми:

Зниження гостроти зору. Щоб розглянути обличчя чи предмети на відстані, пацієнт змушений напружувати очі.

Поява плям перед очима. Під час помутніння кришталика починають виникати плями, мушки та відблиски.

Розмитість зображень. Пацієнт бачить предмети як крізь запотіле скло. Зображення може двоїтися.

Порушення сприйняття кольору. Фарби тьмяніють, пацієнт не може розрізнити схожі відтінки.

Підвищена чутливість до яскравого світла. Сонячне світло чи штучне освітлення викликає неприємні відчуття в очах, головний біль.

Погіршення зору в темний час доби. Пацієнт не розрізняє або зовсім не бачить предмети у темряві.

Також при катаракті пацієнти змушені часто змінювати контактні лінзи чи окуляри, оскільки вони швидко стають неефективними.

Як самостійно розпізнати катаракту

Необхідно взяти щільний аркуш паперу та зробити в ньому два проколи тонкою голкою, кожен на відстані 5 мм. Піднесіть лист з отворами до ока та подивіться на добре освітлену поверхню. Якщо ви бачите чисте зображення, де дві плями зливаються, ваш кришталик прозорий та немає порушень зору. Якщо зображення з плямами, це може свідчити про хворобу на початковій стадії.

Можна також перевірити наявність катаракти за допомогою простого тесту. Спробуйте прочитати дрібний текст у сутінках. Якщо вам легше це дається, ніж при яскравому освітленні, значить захворювання є та на досить запущеній стадії.

Для визначення катаракти під час офтальмологічного огляду лікар вдається до таких методик, як візометрія, периметрія та оцінка бінокулярного зору. Також він вимірює внутрішньоочний тиск, щоб перевірити наявність або відсутність глаукоми.