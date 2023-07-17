Синоптик попередив українців про небезпеку

Найближчий тиждень в Україні буде спекотним, з градом та шквалами.

Цього тижня в Україні очікується тепла, а у південних областях спекотна погода. Періодично йтимуть дощі з грозами різної інтенсивності та подекуди можливі небезпечні погодні явища. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич, передає “Метеопрог“.

Він пояснив, що у зв’язку з надходженням спекотної та нестійкої повітряної маси середземноморського походження, а також з території Балканського півострова, в нашій країні прогнозується період переважно спекотної погоди з денними температурами близько +30 °С, у центральних та південних регіонах місцями вище +33…+35 °С. “Проте, нові температурні рекорди малоймовірні”, – каже синоптик

“На тлі спекотної погоди активізуються і грозові процеси, які супроводжуватимуться випаданням злив, а місцями не виключені такі небезпечні явища, як град та шквалисті пориви вітру”, – попереджає Ігор Кібальчич.

Погода 17 липня

Сьогодні, за даними синоптика, очікується переважно малохмарна погода без опадів. “Однак увечері малорухомий холодний фронт стане причиною грозових дощів на Поліссі та на крайньому заході країни”, – зауважив синоптик.

Температура повітря вдень становитиме +27…+32 °С; у південних та центральних областях вночі повітря прогріється до +29…+34 °С. // УНІАН