Таможенники массово штрафуют «евробляхеров», которые пересекли границу Украины

Тем, кто пока не выехал из Украины, протоколы о нарушении таможенных правил не выписывают.

Протоколы о нарушении таможенных правил начали получать владельцы евроблях, которые после смягчения карантина пересекают границу Украины. Тем, кто пока не выехал из Украины, протоколы о нарушении таможенных правил не выписывают.

Официальная причина, по которой автовладельцы должны заплатить 170 000 грн — превышение срока временного ввоза или транзита авто на еврономерах более 30 суток, а также потеря этих автомобилей. Об этом сказано в сообщении в Telegram-канале «Адвокат права».

В чем проблема

В ноябре 2018 года Информатор Деньги писал, что Верховная Рада приняла поправки в Таможенный кодекс, которым урегулировала порядок оформления авто на иностранной регистрации. После этого, владельцам евроблях дали время, чтобы переоформить свои авто. В сентябре 2019 года парламент дал еще три месяца на растаможку. Прочитать об этом можно тут.

В декабре прошлого года на сайте МВД появилась новость об обещаниях власти не штрафовать за превышение сроков временного ввоза автомобилей до принятия закона о доступной растаможке. Дело в том, что участники общественной организации «Автоєвросила» под стенами правительства требовали принять законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс об упрощении условий ввоза авто и приведение условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза №2342 и законопроект №2345 о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины о том, что владельцев евроблях не будут штрафовать пока растаможка не станет доступной. Эти законопроекты обещали принять в январе 2020-го. Сейчас уже октябрь, а законы до сих пор не приняты.

У владельцев евроблях была надежда, что их не будут штрафовать на период карантина. Но и эти надежды не оправдались. Люди начали уезжать из Украины после смягчения карантина, но все равно получали штрафы. Получается, что они не могут вывезти машину из страны, поскольку ее сразу конфискуют до судебного заседания.

По данным Telegram-канала «Адвоката права», в августе в Украине зарегистрировали 32,8 тыс. подержанных легковых авто, которые ввезли в страну из-за рубежа. Это на 35% больше, чем в августе прошлого года. Таким образом, среди всех автомобилей, которые впервые зарегистрировали в Украине, доля подержанных авто составила 82%.

Елена Скобцева, Информатор