Три способа как продать авто после ДТП

К сожалению, от аварий никто не застрахован. И если отремонтировать машину невозможно, можно продать ее, чтобы вернуть хотя бы часть средств. Способов продать авто после ДТП несколько. И один из них – обращение в компанию, осуществляющую автовыкуп после ДТП. Подробнее о таком способе продажи рассказывают специалисты компании «Автовыкуп Срочно».

Выкуп авто после ДТП

Компании, специализирующиеся на автовыкупе после ДТП, выкупают машины в любом техническом состоянии. Им можно продать авто для дальнейшего восстановления и перепродажи, а также на запчасти.

Среди преимуществ сотрудничества с такой компанией, осуществляющей выкуп битых авто, можно отметить:

Быстрая продажа – сделка осуществляется в течение нескольких часов после обращения продавца автомобиля.

Минимум приложенных усилий – от владельца машины требуется оставить заявку на автовыкуп после ДТП и подписать договор купли-продажи. Все остальные хлопоты эксперты берут на себя, включая переоформление документов, вывоз авто и т. д. Некоторые компании бесплатно предоставляют эвакуатор, самостоятельно оплачивают услуги оценщика и юриста.

Безопасность – все сделки оформляются в соответствии с действующим законодательством, каждому клиенту предоставляется полное юридическое сопровождение.

При этом продать машину после ДТП можно довольно дорого, и получить деньги наличными или на карту в день заключения сделки.

Самостоятельная продажа авто после ДТП

Битые машины выкупают не только компании, но и физические лица. В основном, в покупке автомобилей после ДТП заинтересованы перекупщики, которые сбывают машины на запчасти или же перепродают их для дальнейшего восстановления. Но самостоятельная продажа отнимает много времени. Иногда на поиски покупателя, готового по адекватной цене купить машину, уходят недели и даже месяцы.

Также владельцу авто нужно общаться и встречаться с потенциальными покупателями, самостоятельно заниматься переоформлением документов, решать вопрос о транспортировке и т. д. Кроме этого, есть шанс стать жертвой мошенников, и лишиться и денег, и автомобиля.

Продажа автомобиля после ДТП на запчасти

Если не нужно быстро продать авто, можно разобрать его на запчасти. В их покупке заинтересованы как на СТО, так и на сайтах-автобарахолках. Но если вы не готовы ждать несколько месяцев, пока распродадутся все детали, лучше воспользоваться услугами компании, осуществляющей автовыкуп.

В течение дня можно избавиться от битой машины и получить деньги. Для продажи нужно иметь паспорт, ИНН и документы на машину. После подачи заявки к вам приедет эксперт, который проведет оценку автомобиля и проверит документы. Если с ними все в порядке, заключается договор купли-продажи. После его подписания сразу же выплачиваются деньги.