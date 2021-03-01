Трудоустройство в эпоху пандемии: 8 вещей, которые следует учитывать при взвешивании плюсов и минусов

В ближайшие годы в ИТ-сфере потребуются десятки тысяч новых сотрудников. Согласно новому отчету, наибольшим спросом пользуются программисты, разработчики игр и специалисты по искусственному интеллекту.

Один из советов экспертов портала JUNGO https://jungo.dev/ru по набору персонала, даже до пандемии, заключался в том, что очень важно иметь цифровое присутствие независимо от области работы, или учебы, потому что таким образом вы можете попасть в поле зрения потенциальных работодателей, которые исследуют Интернет.

Спрос на IT-специалистов, даже начинающих, обусловлен расширением инфраструктуры широкополосного доступа и приходом 5g. ГВ связи с этим уже генерируются большие объемы данных, с которыми нужно работать. Развитие искусственного интеллекта, автоматизации и умных систем, также является важным фактором. А посреди всего этого — пандемия, которая привела к повышенному спросу на облачные сервисы, видеорешения и системы поддержки, например, для электронной коммерции. Быстрое развитие во многих областях увеличивает потребность в ИТ-навыках.

Сейчас многое происходит одновременно с цифровизацией как общим знаменателем, — констатирует эксперт JUNGO, поэтому специалисты портала пытаются помочь молодым IT-специалистам найти первую работу, а работодателям найти квалифицированных работников, которые могут вырасти в настоящих профессионалов.

Решая, подходит ли вам новая работа, важно на начальном этапе не обращать внимания на зарплату. Заработная плата важна, но не всегда. Эксперты JUNGO рекомендуют восемь вещей, которые следует учитывать при взвешивании плюсов и минусов новой должности.

1. Преимущества

Помните, что ваша базовая зарплата — это лишь часть вашего компенсационного пакета. Страхование, пенсионные взносы и совместное использование, оплачиваемый отпуск, собственный капитал, бонусы и многое другое должны быть рассмотрены — и согласованы — до подписания контракта. Также важно спросить своего потенциального работодателя о льготах, которые предлагает компания: есть ли в вашем распоряжении планы оздоровления (включая скидки на такие вещи, как абонемент в тренажерный зал), варианты поездок до вычета налогов или возмещение затрат на переезд?

2. Время

Не каждая офисная работа — это с 9 до 18. Прежде чем менять работу, договоритесь со своим потенциальным работодателем об ожиданиях в отношении обычного рабочего времени. Помимо того, что вы начинаете: 9:00 или 10:00, постарайтесь понять, какой объем работы в нерабочее время считается нормальным. И когда вы рассматриваете работу с графиком, отличным от того, к которому вы привыкли (например, график выходных, вечерние часы или ранняя утренняя смена), составьте список того, как это изменение повлияет на вашу жизнь — возможно, вы не готовы к такому.

3. Офисная культура

Освоение рабочего времени на новой должности также может стать вашим окном в один из самых труднодостижимых факторов принятия решений: корпоративную культуру компании. Довольны ли сотрудники на вашей новой работе? Лоялен ли персонал к новичкам? Нравится ли им работать в компании и друг с другом, и чувствуют ли они, что их работа ценится? Хотя что-то нематериальное, например «офисная культура» и «атмосфера», может быть непросто выяснить до даты начала, ответы на вопросы о гибком графике работы, мероприятиях по построению команды и регулярных собраниях (возможности как давать, так и получать отзывы) может быть ценной лакмусовой бумажкой.

4. Команда

Ничто так не влияет на офисную культуру, как ваши коллеги, поэтому во время собеседования рекомендуется встретиться с как можно большим количеством сотрудников. В то время как менеджер по найму может говорить о таланте и преданности команды, ваши коллеги — если возможно поговорить с ними — могут пролить свет на динамику группы и управление, а также поделиться своими собственными причинами выбора компании. Учитывайте все взаимодействия, включая ответы по электронной почте (являются ли они своевременными и вежливыми?), при определении того, с кем бы вы хотели работать.

Также важно обратить внимание на персонал, который находится выше по служебной лестнице. Проведите небольшое исследование, чтобы узнать немного о людях, которые будут вашими менеджерами. Видите ли вы в них наставнический потенциал? Есть ли у них опыт поддержки молодых талантов? И посмотрите за пределы непосредственной иерархии — если бы произошла перестановка в руководстве, были бы вы довольны новым руководством?

5. Ценности

Хорошим показателем слаженной работы вашей будущей команды является то, насколько они увлечены своей работой. Единое видение и ценности могут здорово поддержать офисную атмосферу. Спросите себя, восхищает ли вас миссия компании так же, как (надеемся) ваших потенциальных коллег — это может быть хорошим показателем того, подходит ли вам эта работа.

6. Возможности для роста

Во время собеседования не забудьте спросить о возможностях карьерного роста в компании. Это не только поможет вам составить лучшую картину того, как может выглядеть будущее с этим работодателем, но и покажет менеджеру по найму, что вы хотите инвестировать свое время и таланты в компанию в долгосрочной перспективе. Также стоит просмотреть страницы в социальных сетях сотрудников вашей потенциальной организации; ищите такие вещи, как долго они остаются в одном и том же положении.

И хотя традиционная траектория роста включает продвижение на более высокие должности в вашем отделе, также разумно задавать вопросы о горизонтальных возможностях. По мере развития ваших навыков и интересов вы можете обнаружить, что хотите перейти в другую область внутри компании.

7. Образовательные возможности

Суть в том, что вы хотите работать в организации, которая поддерживает и поощряет ваш рост, а иногда для роста вам потребуется дополнительное образование. Спросите, предоставляет ли финансирование и время для повышения квалификации или получения профессиональных степеней, а также поощряет ли сотрудников пользоваться этими ресурсами.

8. История и стабильность компании

Невозможно недооценивать тот факт, что вам нужно немного изучить своего потенциального работодателя, прежде чем соглашаться на предложение. Есть ли у них послужной список увольнений и сокращений? Попадают ли в заголовки СМИ по приятным причинам (например, достижение новых целей в аудитории или расширение бизнеса) или по тем, которые вызывают тревогу (юридические вопросы, финансовые проблемы)? Хотя присоединение к стартапу может быть захватывающим, это также огромный риск — будьте реалистичны в том, подходящее ли вам время для этого.