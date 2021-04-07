Царь Николай II: причины расстрела семьи Романовых

Трагедия произошла в 1918 году, в июле. Ночью 17 числа в Екатеринбурге был расстрелян Николай II вместе с детьми, женой и прислугой. Убийство было санкционировано Советом Народных Комиссаров, к которому имел отношение В.И. Ленин.

До сих пор существуют разные трактовки произошедших событий. Споры на тему расстрела царской семьи никак не утихнут, некоторые сомневаются в подлинности останков и относятся к официальной версии убийства скептически.

Чтобы разобраться в истории царской семьи, лучше всего делать это самостоятельно, опираясь на авторитетные источники. Сотрудники сайта романовымузеи.рф, который предоставляет информацию о музеях, и рекомендации по их посещению, чтобы лучше понять уклад жизни Романовых и с головой окунуться в историю, напоминают краткую историю этой трагедии.

Недовольство общества

Царь Николай II был на престоле с 1894 до 1917. Конец монархическому режиму положила Февральская революция, в результате которой по официальным сведениям император отрекся от власти и был заключен под домашний арест, а руководить страной стало Временное правительство.

Революция свершилась в результате недовольства либерально-буржуазного слоя общества, к настроениям которого позже присоединились и князья — родственники самого царя. Им не нравилось, что власть в стране сосредоточена в руках одного человека, кроме того, вызывало сомнение и окружение императора, в частности, Григорий Распутин. По словам противников Николая II, царь очень легко поддавался чужому влиянию, что в конце концов привело бы страну к краху.

Касаемо уровня жизни в Российской Империи, здесь не все так однозначно. С одной стороны, у рабочих были хорошие заработки и общий уровень развития страны соответствовал европейскому, но Первая Мировая Война сильно отразилась на настроении общества. К тому же начали стремительно расти цены на продукты, были введены продовольственные карточки, т.к. перестало хватать хлеба. Начался голод. Есть мнение, что эти события были сфабрикованы желающими дискредитировать царскую власть.

Николай II и большевики

Временное правительство пыталось доказать вину Николая II в государственной измене, но улик не нашлось, поэтому далее рассматривалась идея выслать семью заграницу. Однако Временное правительство вскоре уже ничего не решало, поскольку во время Октябрьской революции 1917 года было свергнуто большевиками. Именно тогда в стране наступила советская власть, которой еще нужно было доказать свою состоятельность. У большевиков сразу же появились противники — Белое движение, в которое входили демократы, патриоты и монархисты, недовольные советской властью.

В то время Николай II и его семья все еще находились под домашним арестом. Большевикам срочно было нужно решать, что делать с бывшим монархом. «Белые» могли помочь Николаю II снова захватить престол, если бы им удалось добраться до него и освободить. Но у большевиков не было единого мнения, поэтому оставалось только тщательно охранять царскую семью, для чего наняли красноармейцев. Потом им на замену пришли сотрудники Чрезвычайной комиссии, преимущественно эстонцы и латыши.

Большевики считали, что Николай II пригодится во внешней политике, ведь он был родственником руководителей некоторых европейских стран. Но за Уралом преобладали другие настроения: там считали, что царский режим — зло и требует достойного возмездия в виде расстрела всех причастных к нему.

Кульминация событий

Июль 1918 года выдался очень неспокойным. В Москве был застрелен посол Германии, и после этого по стране прокатилась волна мятежей. Германия хотела защитить своих подданных, проживающих на территории России, поэтому требовала разрешить им ввод войск.

Конфликт, вызванный убийством посла, нужно было чем-то смягчить, поэтому у большевиков были мысли выдать Германии одного или нескольких членов царской семьи. В.И.Ленин предлагал перевезти арестованных в Москву, но уральские большевики воспротивились этой идее. У них уже давно зрел план казнить арестованных, только пока что это было сложно осуществить. Но когда активно начали распространяться слухи о подготовке побега царской семьи, медлить дальше было нельзя. Существовала реальная угроза того, что Белое движение все-таки сможет освободить пленников. В 1918 году, 16 июля Уральский Совет депутатов собрал закрытое заседание, на котором было принято решение о расстреле.

Расстрел царской семьи

Арестованных разбудили среди ночи и объяснили, что нужно пройти в другое помещение, т.к. оставаться на верхних этажах становится опасным. По истечении 40 минут семья спустилась в полуподвальную комнату.

Там им зачитали приговор, в котором, правда, не были указаны причины казни, поэтому о них можно только догадываться. Николай II хотел услышать разъяснения, но началась стрельба. Последний правитель Российской Империи сразу же погиб. Всего в этом помещении было убито 11 человек.