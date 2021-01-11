У Бердичеві «малозабезпечена» сім’я із двома квартирами поверне державі майже ₴50 тис.

Майже 48 тисяч гривень має повернути державі бердичівлянка, яка отримувала соціальну допомогу, приховуючи відомості про свій майновий стан. Таке рішення днями ухвалив Бердичівський міськрайонний суд.

Про це йдеться на сайті бердичівського суду.

«Влітку 2020 року міське управління праці звернулось із позовом про стягнення з жінки надміру виплаченої державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям у розмірі 47 704 грн, яку вона отримувала протягом трьох років. Із змісту позовної заяви випливає, що в результаті проведеної перевірки щодо законності призначення та здійснення соціальних виплат виявилось, що бердичівлянка під час звернення до допомогу приховала наявність у її родини другого житла, а саме: половини житлового будинку площею 36,85 кв.м. та двох земельних ділянок площею 0,202 га.

Наявність цього майна, що перебуває у власності неповнолітньої доньки відповідачки, вплинуло на встановлення права на соцдопомогу і визначення її розміру, внаслідок чого «малозабезпечена» сім’я протягом 2014-2017 рр. протиправно отримувала від держави допомогу. Відповідно до законодавства, у разі, коли у власності чи володінні родини є друга квартира і загальна площа житла перевищує 21 кв. м. на одного члена сім’ї та додатково 10,5 кв. м. на сім`ю, така родина не може претендувати на соціальні виплати як малозабезпечена», — йдеться у повідомленні.

Коли усе з’ясувалось, управління праці повідомило бердичівлянку про суму надміру виплачених коштів та запропонувало повернути їх добровільно. Жінка навіть написала заяву, що буде це робити – віддаватиме по 500 гривень щомісяця до повного погашення суми. Однак, за півтора року, до моменту звернення позивача до суду, справа далі обіцянок так і не пішла.

Після дослідження доказів та з’ясування обставин, суд задовольнив позов, зобов’язавши відповідачку сплатити усю суму безпідставно отриманої нею соціальної допомоги. Рішення ще не набрало законної сили та протягом тридцяти днів може бути оскаржене. // zhitomir-online.com