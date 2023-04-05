У Хмельницькому ще одна громада перейшла до Православної церкви України

Люди обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.

У Хмельницькому люди, що зібралися біля церкви Казанської ікони Божої Матері УПЦ МП, проголосували за перехід до Православної церкви України.

Про це повідомляє Суспільне.Хмельницький.

«У Хмельницькому, біля церкви Казанської ікони Божої матері УПЦ (МП), перед закритими воротами храму звучить перша молитва українською. Тут зібрались сотні містян і вони проголосували за перехід до ПЦУ», – йдеться у повідомленні.

Священники храму відмовилися добровільно віддати громаді ключі. Під час зборів біля церкви зареєструвалося понад 2000 людей. Вони обрали Парафіяльну раду та опечатали двері храму.

Раніше депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук повідомив, що із церкви Казанської ікони Божої Матері вивозять майно.