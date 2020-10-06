У кандидата «Свободи» на мера Стрия виявили російський паспорт
Борис Юрович стверджує, що цей паспорт уже не дійсний
У кандидата на голову Стрийської ОТГ від ВО «Свобода» Бориса Юровича виявили російський паспорт. Він особисто підтвердив ZAXID.NET, що отримав російський паспорт ще у 2012 році, але запевняє, що паспорт уже не дійсний. Проте у російський реєстрах цей паспорт досі значиться чинним.
Скріншоти російського паспорта кандидата на голову Стрийської ОТГ оприлюднили у Facebook-групі «Підслухано в Стрию». Пізніше цей пост видалили, але у розпорядженні ZAXID.NET є фото паспорта. Сам Борис Юрович у коментарі ZAXID.NET зазначив, що у нього був російський паспорт, утім каже, що він уже не дійсний. На інші питання 44-річний Борис Юрович рознервувався та кинув слухавку.
Після цього на інші дзвінки відповіла жінка, яка представилась його дружиною, та відмовилась відповідати на уточнюючі питання.
У самому паспорті вказано, що його видали у 2012 році відділенням управління федеральної міграційної служби Росії по Ханти-Мансійському автономному округу – Югра в місті Нягань. У паспорті вказано, що Борис Юрович народився 1976 року в Стрию. У сервісі перевірки паспортів МВС РФ за цією серією та номером паспорта зазначається, що цей паспорт «серед недійсних не вказаний».
Згідно з даними російського бізнес-сервісу «За чесний бізнес» Борис Ярославович Юрович вказаний засновником компанії ТОВ «Россервіс», зареєстрованої у 2013 році у тому ж таки місті Нягань Ханти-Мансійського автономного округу – Югра. Генеральною директоркою компанії вказана Наталія Юрович. «Россервіс» займається оптовою торгівлею паливом та подібними продуктами.
За даними аналітичної системи YouControl, Борис Юрович вказаний співзасновником низки компаній, що займається роздрібною торгівлею пальним. Його бізнес-партнери Степанія Пелехович та голова Стрийської міської організації ВО «Свобода» Мар’ян Берездецький є засновниками ТзОВ «Росінтергаз», що також продає паливо та метали.
Зазначимо, що Борис Юрович у 2007 році балотувався до Верховної Ради за списком від ВО «Свобода», втім не пройшов.
Подвійне громадянство в Україні за законом заборонене – на території України визнається паспорт лише громадянина України. Однак законодавство України не передбачає покарання за подвійне громадянство.
Як писав ZAXID.NET, до Стрийська ОТГ стане однією з найбільших на Львівщині. До неї увійшов Стрий та 27 сільських рад. Вибори голови ОТГ тут проведуть 25 жовтня, після чого громада вважатиметься офіційно створеною.
P.S. 2 жовтня Стрийська РО ВО «Свобода» заявила, що Борис Юрович зняв свою кандидатуру, щоб не нашкодити репутації партії.