У кандидата «Свободи» на мера Стрия виявили російський паспорт

Борис Юрович стверджує, що цей паспорт уже не дійсний

У кандидата на голову Стрийської ОТГ від ВО «Свобода» Бориса Юровича виявили російський паспорт. Він особисто підтвердив ZAXID.NET, що отримав російський паспорт ще у 2012 році, але запевняє, що паспорт уже не дійсний. Проте у російський реєстрах цей паспорт досі значиться чинним.

Скріншоти російського паспорта кандидата на голову Стрийської ОТГ оприлюднили у Facebook-групі «Підслухано в Стрию». Пізніше цей пост видалили, але у розпорядженні ZAXID.NET є фото паспорта. Сам Борис Юрович у коментарі ZAXID.NET зазначив, що у нього був російський паспорт, утім каже, що він уже не дійсний. На інші питання 44-річний Борис Юрович рознервувався та кинув слухавку.

Після цього на інші дзвінки відповіла жінка, яка представилась його дружиною, та відмовилась відповідати на уточнюючі питання.