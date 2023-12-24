Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав військових з Різдвом Христовим!

Зі світлим Святом Різдва Христового!

Дорогі побратими і посестри!

Вітаю вас зі світлим Святом Різдва Христового! Усіх солдатів, матросів, сержантів і офіцерів, усіх воїнів, які зі зброєю в руках б’ються за те, щоб світ не поглинув морок.

Вшануймо у ці дні тих, кого зараз немає з нами поруч, хто віддав своє життя за нашу країну, правду і свободу.

Різдво – це велике свято надії та віри. Віри у перемогу світла над темрявою. Добра над злом. Я дякую кожному захиснику, кожній захисниці, хто бореться й наближає нашу Перемогу!

Христос народився! Славімо Його!

Валерій Залужний