Гід автолюбителя: що таке тюнінг автомобіля і для чого він робиться

Протягом останніх років бум у виробництві та продажу автомобілів, зростання наявних доходів населення, зростання попиту на розкішні спортивні автомобілі, такі як позашляховики-кросовери, особливо серед автолюбителів, і прогрес у техніці тюнінгу автомобілів значною мірою сприяли зростанню цього ринку.

Спеціалісти української компанії Toptuning https://toptuning.com.ua, яка займається автоаксесуарами для тюнінгу авто, розповідають що таке автотюнінг та коли він прийшов активно в Україну.

Що таке тюнінг автомобіля

Тюнінг автомобіля, також відомий як автотюнінг, — це процес модифікації автомобіля для покращення його характеристик на основі конкретних потреб користувача. Налаштування покращує роботу двигуна та забезпечує кращу економію палива та крутний момент автомобіля, підвищуючи його загальну продуктивність. Загалом, тюнінг автомобіля передбачає додавання, заміну або зміну різних автомобільних деталей і систем. Таким чином, це допомагає збільшити вихідну потужність автомобіля та покращує його зовнішній вигляд. Залежно від області модифікації області тюнінгу автомобілів поділяються на аудіосистему, салон, кузов, двигун, підвіску, шини тощо.

Більшість тюнінгів включають зовнішні модифікації, такі як зміни зовнішнього вигляду транспортних засобів через бічні накладки, спойлери, накладки бамперів, решітка радіатора, килимки з екошкіри, вії. Водії також віддають перевагу більшим шинам і дискам перед оригінальними заводськими.

Налаштування двигуна передбачає налаштування або модифікацію двигуна внутрішнього згоряння або його блоку керування для досягнення оптимальної продуктивності та підвищення вихідної потужності двигуна, економічності чи довговічності.

Автовиробники також продають індивідуальні версії популярних транспортних засобів, щоб задовольнити потреби водіїв, які хочуть виразити свої характеристики через свій автомобіль.

«Існує зростаюча потреба в індивідуальному транспортному засобі, оскільки водії хочуть виражати свої характеристики через свій транспортний засіб», — каже представник компанії Toptuning, – «Я вважаю, що тюнінг автомобіля — це ідеальний спосіб персоналізувати характеристики автомобіля та насолоджуватися більш динамічними враженнями від водіння»

Історія автотюнінгу в Україні

Наприкінці 90-х, коли в західних країнах організовувалися автошоу і монобрендові заходи, присвячені модифікованим автомобілям, у нас почався інший вид тюнінгу, який обмежувався наклейками BOSS, Super, Nike і акулячими плавниками. За ними пішли литі диски, привезені з-за кордону, спортивні барабани, плівка на вікні та хромована ручка на важелі переключененя передач.

Початок 2000-х став ще одним важливим роком для українського ринку тюнінгу. Люди дивились американський фільм «Форсаж», який визивав повне захоплення справді крутими автомобілями. Тоді і настав момент, коли почали з’являтися тюнінгові компанії, які привозили деталі кузова, салону, двигуна. Все більше і більше ентузіастів хотіли змінити екстер’єр автомобіля, як вони бачили у фільмі, поставити величезні обвіси екстер’єру, хромовані диски та спойлери величезного розміру. Починалася ера скловолокна.

Зростання кількості модифікованих автомобілів, безсумнівно, призвело до появи гучних шоу. Стали з’являтися публікації про тюнінг і модифікації автомобілів, тюнінг-салони множилися, а продажі обвісів росли шаленими темпами. Замовляли диски, комплекти екстер’єру, спойлери, спортивні барабани, більші гальма, спортивні амортизатори, збільшувальні фари, розкладні сидіння тощо.

Сьогодні пристрасні автолюбителі, які не задовольняються своїм штатно оснащеним автомобілем, почали підходити до іншого стилю модифікації авто. Чистіший стиль, менш екстравагантний, набагато дешевший, але з надзвичайно вражаючими кінцевими результатами. Великі диски, максимально низький дорожній просвіт, кузов з якомога меншою кількістю видимих ​​елементів, тобто ручки, емблеми, розетки, все приховано. Мінімалістичний стиль, який максимально спрощує автомобіль. Чим нижче машина, тим менше простір між шиною та крилом, тим краще. Все більше ентузіастів хочуть наблизитися до японського стилю тюнінгу.