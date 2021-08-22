У Києві 23 серпня обмежать рух громадського транспорту (схема)

У Києві 23 серпня через урочистості з нагоди Дня прапора обмежать рух низкою вулиць та призупинять рух деяких автобусів та тролейбусів. Також закриють вхід та вихід станції метро «Золоті ворота», який розташований на вулиці Володимирській.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської державної адміністрації.

Із 06:00 23 серпня до закінчення заходу перекриють рух:

на вул. Шовковичній (від вул. Інститутської до вул. Михайла Грушевського),

вул. Володимирській (від перехрестя вул. Великої Житомирської до б-ру Тараса Шевченка),

Рильському пров. (від перехрестя вул. Стрілецької до вул. Володимирської),

вул. Ярославів Вал (від вул. Івана Франка до вул. Володимирської),

вул. Малій Житомирській (від Володимирського проїзду до Михайлівського пров. (крім громадського транспорту),

вул. Лисенка (від вул. Богдана Хмельницького до вул. Ярославів Вал),

вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Леонтовича).

Окрім цього, із 06:00 23 серпня до закінчення заходу обмежать рух: від мосту Метро по Набережному шосе до Дніпровського узвозу, Алеї Героїв Крут, Дніпровського узвозу, вул. Інститутській (від вул. Садової до Кріпосного пров.), вул. Михайла Грушевського (від Європейської пл. до вул. Садової), Кріпосний пров., вул. Михайла Грушевського (від Кріпосного пров. до вул. Івана Мазепи), вул. Івана Мазепи до вул. Лаврської, вул. Лаврська до вул. Старонаводницької, вул. Старонаводницька, вул. Хрещатик (від б-ру Тараса Шевченка до Європейської пл., вул. Богдана Хмельницького (від вул. Терещенківської до вул. Хрещатик), Майдан Незалежності (від вул. Хрещатик до вул. Костьольної), вул. Михайлівська, вул. Велика Житомирська (від вул. Михайлівської до вул. Олеся Гончара), вул. Садова.

З 6:00 ранку 23 серпня до закінчення заходів до Дня Незалежності перекриють рух на вулицях Михайла Грушевського (від перехрестя вулиці Садової до Кріпосного провулку) та Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

А ще з 22 серпня до закінчення заходів 24 серпня для водіїв буде недоступна Петрівська алея та Паркова дорога від Петрівської алеї до Аскольдової могили. Крім того, рух деякими вулицями вирішили обмежити. З їхнім переліком можна ознайомитися тут.

Також 23 серпня закриють вхід та вихід станції метро “Золоті ворота”, який розташований на вул. Володимирській. У зв’язку із тимчасовою забороною транспортного руху на вулицях М. Грушевського і Володимирській 23 серпня протягом дня можливе тимчасове призупинення руху автобусів № 24, 62 та тролейбусів №№ 6, 16, 18. // Букви