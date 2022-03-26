У Києві та області скасували раніше заявлену комендантську годину на всю неділю

За новими даними комендантська година в Києві та області вдень 27 березня запроваджуватися не буде, повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram

«Комендантська година в Києві та області, завтра вдень запроваджуватися не буде. І час комендантської години залишиться в звичайному режимі — з 20:00 до 7:00. Вдень у неділю столицею та в області пересуватися буде можна».

Раніше повідомлялося, що комендантська година в Києві та області знову буде посилена І триватиме півтори доби.