У Києві й Київській області знову запроваджують посилену комендантську годину, з вечора суботи до ранку понеділка

У Києві й Київській області знову запроваджують посилену комендантську годину, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Комендантська година в Києві та області, за рішенням військового командування, знову буде посилена. І триватиме з 20:00 сьогоднішнього вечора до 7:00 ранку понеділка – 28 березня», – написав він у телеграмі 26 березня.

За його словами, містом під час комендантської години може пересуватися тільки транспорт за спецперепустками.

«Кияни можуть вийти на вулицю тільки, щоб пройти до укриття за сигналу тривоги. Громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть», – додав мер.

Раніше сьогодні в Генштабі ЗСУ повідомили, що російські військові намагаються активізувати діяльність диверсійно-розвідувальних груп на території Києва «з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки, порушення системи державного та військового управління».