Кількість жертв російського обстрілу в Харкові зросла до 10

Кількість загиблих у Харкові після ракетного удару росіян у вівторок 23 січня зросла до десяти людей, з-під завалів дістали ще два тіла.

Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, мер Харкова Ігор Терехов:

“Під завалами будинку у Київському районі, який російський агресор обстріляв вчора вранці, знайшли ще два тіла – чоловіка та жінки, які мешкали на першому поверсі зруйнованого підʼїзду”.

За його словами, зараз рятувальники намагаються дістати тіла загиблих.

Синєгубов уточнив, що загиблі – 57-річний чоловік та 56-річна жінка.

Близько 4:00 і 7:20 ранку вівторка РФ завдала ударів по Київському і Салтівському районах Харкова ракетами Х-22.

Станом на 23 січня повідомлялось про загибель 8 людей внаслідок ракетного удару.

УП