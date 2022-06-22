У Києві Південний міст закрили для приватних автівок

Проїхати через міст на власному авто можна за наявності спеціальної перепустки.

Від сьогодні у Києві їздити Південним мостом може тільки спеціальний, громадський і транзитний вантажний транспорт.

Про це повідомила КМДА у Telegram.

«Південний міст відсьогодні закрито для приватних авто. Рух Південним мостом дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками», – наголосили в адміністрації.

Через Південний міст їздять автобуси № 22 та № 91:

автобус № 22: вулиця Тростянецька – Музей Авіаціі з інтервалом 20-35 хвилин;

автобус № 91: вулиця А. Ахматової – станція метро «Голосіївська» з інтервалом 20-45 хвилин.

Метро в столиці працює із 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – із 06:00 до 22:30. // LB.ua