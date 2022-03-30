У Києві відкрили для громадського транспорту ще один міст через Дніпро
Для автомобільного сполучення працюють два інших мости.
У Києві відсьогодні для громадського транспорту відкривається Південний міст.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Як зазначається, через міст курсуватимуть автобуси №22 від вулиці Медової до вулиці Тростянецької та №91 від вулиці Анни Ахматової до станції метро Голосіївської.
«Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працюватимуть Північний та Дарницькі мости. Водії мають пропускати машини «швидкої» допомоги та машини з гуманітарною допомогою», — йдеться у повідомленні міськдержадміністрації. // УНІАНTweet