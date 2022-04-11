У Києві відкрили для проїзду Південний міст

Тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним.

Відсьогодні в Києві відкрито для проїзду Південний міст. Також поступово збільшується і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

Про це у Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Друзі! Щоб нормалізувати рух автотранспорту та зменшити затори в столиці, відсьогодні ми відкрили Південний міст. Він понад місяць працював тільки для спецтранспорту та громадського транспорту», — зазначив Кличко.

За його словами, тепер сполучення між лівим та правим берегами в Києві здійснюється трьома мостами: Північним, Дарницьким та Південним.

Кличко повідомив, що також поступово збільшується і кількість маршрутів громадського транспорту столиці.

«Звертаюся до водіїв: будьте уважними на дорогах міста, де розміщені блок-пости та блоки, дотримуйтеся правил дорожнього руху, не займайте смугу для руху громадського транспорту, пропускайте карети швидкої та вантажівки з гуманітарним грузом», — написав мер. // УНІАН