У Києві відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів

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Сьогодні доступні сервіси Bolt, Bike NOW та veliki.ua.

У Києві відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів. Сьогодні для прокату доступні сервіси Bolt, Bike NOW та veliki.ua.

У Києві відновили роботу сервіси із прокату велосипедів та електросамокатів

Фото: EPA/UPG

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Він подякував бізнесу за оперативну реакцію на заклик столичної влади.

Поворозник звернувся до киян з проханням пам’ятати про правила безпеки та поважати усіх учасників руху.

Також міська влада закликає киян не втрачати пильності, берегти себе та за перших сигналів повітряної тривоги слідувати в укриття.

«Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак», – наголошується в повідомленні КМДА. // LB.ua

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